Российский суд признал "законным" приговор украинцу Грибу

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Вторник, 23 июля 2019, 17:13

Верховный суд России признал "законным" приговор украинцу Павлу Грибу, которого осудили на 6 лет колонии за якобы "призывы к терроризму".

Об этом 23 июля сообщает российское издание ТАСС.

"Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Отмечается, что защита украинца обратила внимание на "несостоятельность и недопустимость доказательств, на основании которых суд первой инстанции выносил приговор".

"В протоколе задержания не соответствуют действительности время и место его составления. Его безнаказанно избивали, пытали и выбивали из него показания, которые затем легли в основу приговора. Считаю, что приговор подлежит отмене", - сказала адвокат.

Гриб в своем выступлении заявил, что не согласен с приговором суда, но судья удовлетворил ходатайство российской прокуратуры.

"Я был осужден без причины и не согласен с тем, что происходит. Я пытаюсь доказать, что обвинения в отношении меня беспочвенны и бездоказательные. Я не согласен с обвинением и приговором", - сказал Гриб.

Напомним:

  • 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Гриб объявил голодовку.
  • Перед приговором политзаключенный выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".
  • 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии, а украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ему требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое.
  • Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
  • Гриб не признает обвинений и называет дело сфабрикованным.

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Темы: Росcия пленные Украина


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