Российский суд признал "законным" приговор украинцу Грибу
Верховный суд России признал "законным" приговор украинцу Павлу Грибу, которого осудили на 6 лет колонии за якобы "призывы к терроризму".
Об этом 23 июля сообщает российское издание ТАСС.
"Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - сказал судья.
Отмечается, что защита украинца обратила внимание на "несостоятельность и недопустимость доказательств, на основании которых суд первой инстанции выносил приговор".
"В протоколе задержания не соответствуют действительности время и место его составления. Его безнаказанно избивали, пытали и выбивали из него показания, которые затем легли в основу приговора. Считаю, что приговор подлежит отмене", - сказала адвокат.
Гриб в своем выступлении заявил, что не согласен с приговором суда, но судья удовлетворил ходатайство российской прокуратуры.
"Я был осужден без причины и не согласен с тем, что происходит. Я пытаюсь доказать, что обвинения в отношении меня беспочвенны и бездоказательные. Я не согласен с обвинением и приговором", - сказал Гриб.
Напомним:
- 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Гриб объявил голодовку.
- Перед приговором политзаключенный выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".
- 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии, а украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ему требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое.
- Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
- Гриб не признает обвинений и называет дело сфабрикованным.
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