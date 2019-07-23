Российский суд признал "законным" приговор украинцу Грибу

Верховный суд России признал "законным" приговор украинцу Павлу Грибу, которого осудили на 6 лет колонии за якобы "призывы к терроризму".

Об этом 23 июля сообщает российское издание ТАСС.

"Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Отмечается, что защита украинца обратила внимание на "несостоятельность и недопустимость доказательств, на основании которых суд первой инстанции выносил приговор".

"В протоколе задержания не соответствуют действительности время и место его составления. Его безнаказанно избивали, пытали и выбивали из него показания, которые затем легли в основу приговора. Считаю, что приговор подлежит отмене", - сказала адвокат.

Гриб в своем выступлении заявил, что не согласен с приговором суда, но судья удовлетворил ходатайство российской прокуратуры.

"Я был осужден без причины и не согласен с тем, что происходит. Я пытаюсь доказать, что обвинения в отношении меня беспочвенны и бездоказательные. Я не согласен с обвинением и приговором", - сказал Гриб.

Напомним: