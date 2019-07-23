Симоненко знов оскаржує заборону КПУ
Джерело: Окружний адміністративний суд Києва
До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Петра Симоненка та Комуністичної партії України до Міністерства юстиції.
Деталі: Позивачі просять суд скасувати наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було визнано, що діяльність КПУ, її назва і символіка не відповідає закону про декомунізацію.
Наразі суд досліджує матеріали позову та вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Що було раніше: у 2015 році Компартія вже програвала схожий суд за позовами проти Мін'юсту.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua