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Симоненко знов оскаржує заборону КПУ

Вівторок, 23 липня 2019, 18:44

Джерело: Окружний адміністративний суд Києва

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Петра Симоненка та Комуністичної партії України до Міністерства юстиції.

Деталі: Позивачі просять суд скасувати наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було визнано, що діяльність КПУ, її назва і символіка не відповідає закону про декомунізацію.

Наразі суд досліджує матеріали позову та вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Що було раніше: у 2015 році Компартія вже програвала схожий суд за позовами проти Мін'юсту.

Українська правда

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Теми: СимоненкоКПУсудзаборона
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