Симоненко знов оскаржує заборону КПУ

Джерело: Окружний адміністративний суд Києва

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Петра Симоненка та Комуністичної партії України до Міністерства юстиції.

Деталі: Позивачі просять суд скасувати наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було визнано, що діяльність КПУ, її назва і символіка не відповідає закону про декомунізацію.

Наразі суд досліджує матеріали позову та вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Що було раніше: у 2015 році Компартія вже програвала схожий суд за позовами проти Мін'юсту.