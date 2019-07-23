Симоненко снова обжалует запрет КПУ

Источник: Окружной административный суд Киева

В Окружной административный суд Киева поступил иск Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Министерству юстиции.

Детали: Истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было признано, что деятельность КПУ, ее название и символика не соответствуют закону о декоммунизации.

Сейчас суд исследует материалы иска и решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Что было раньше: в 2015 году Компартия уже проигрывала похожий суд по искам против Минюста.