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Симоненко снова обжалует запрет КПУ

Вторник, 23 июля 2019, 18:44

Источник: Окружной административный суд Киева

В Окружной административный суд Киева поступил иск Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Министерству юстиции.

Детали: Истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было признано, что деятельность КПУ, ее название и символика не соответствуют закону о декоммунизации.

Сейчас суд исследует материалы иска и решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Что было раньше: в 2015 году Компартия уже проигрывала похожий суд по искам против Минюста.

Украинская правда

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Темы: СимоненкоКПУсудзапрет
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