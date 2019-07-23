Зеленський поповнив СБУ та РНБО новими силовиками

За даними "Інтерфакс-Україна" , Данілов - народний депутат Верховної Ради 5-го скликання (2006 - 2007 роки). У 2005 році очолював Луганську облдержадміністрацію.

Про це повідомляє сайт президента .

Сергій Андрущенко очолив департамент захисту національної державності СБУ, Олексій Данілов став заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Українська правда

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