Зеленський поповнив СБУ та РНБО новими силовиками
Сергій Андрущенко очолив департамент захисту національної державності СБУ, Олексій Данілов став заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Про це повідомляє сайт президента.
"Призначити Андрущенка Сергія Анатолійовича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", – ідеться в указі №550/2019.
"Призначити Данілова Олексія Мячеславовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – свідчить указ №551/2019.
За даними "Інтерфакс-Україна", Данілов - народний депутат Верховної Ради 5-го скликання (2006 - 2007 роки). У 2005 році очолював Луганську облдержадміністрацію.
Нагадаємо:
- 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови СБУ очільника партії "Слуга народу", свого друга дитинства і екс-юриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.
- 1 липня Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником керівника Служби безпеки. Крім того, призначив Олександра Бондарука начальником управління СБУ у Львівській області, а Івана Рудницького – начальником управління Служби безпеки в Закарпатській області.
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