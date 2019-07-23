Зеленский пополнил СБУ и СНБО новыми силовиками

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Вторник, 23 июля 2019, 21:12

Сергей Андрущенко возглавил департамент защиты национальной государственности СБУ, Алексей Данилов стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает сайт президента.

"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - сказано в указе №550/2019.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславович заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - гласит указ №551/2019.

По данным "Интерфакс-Украина", Данилов – народный депутат Верховной Рады 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года). В 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию.

Напомним:

  • 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.
  • 1 июля Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем руководителя Службы безопасности. Кроме того, назначил Александра Бондарука начальником управления СБУ во Львовской области, а Ивана Рудницкого - начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Украинская правда

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Темы: Зеленский СБУ СНБО


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