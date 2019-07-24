Под контролем спецотряда, ЦИК посчитала округ, где жгли шины
Среда, 24 июля 2019, 12:31
Источник: сайт ЦИК
Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.
Детали: Основная борьба в округе велась между Покровским городским головой Русланом Требушкиным, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем Добропольским мэром Андреем Аксеновым.
По итогам подсчета голосов, Требушкин получил мандат. Представитель "Оппоблока" опередил ближайшего соперника на 206 голосов.
Что было раньше: На округ №50 в Покровске Донецкой области полиция на вертолете доставила сводный отряд спецподразделения тактико-оперативного реагирования.
История вопроса:
- Наблюдатели на участке обнаружили разбежности в цифрах, указанных в протоколах. У здания ОИК началась протестная акция. Установили палатки, подносили шины.
- Замеченные наблюдателями нарушения привели к столкновениям.