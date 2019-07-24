Под контролем спецотряда, ЦИК посчитала округ, где жгли шины

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Среда, 24 июля 2019, 12:31

Источник: сайт ЦИК

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.

Детали: Основная борьба в округе велась между Покровским городским головой Русланом Требушкиным, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем Добропольским мэром Андреем Аксеновым. 

 

По итогам подсчета голосов, Требушкин получил мандат. Представитель "Оппоблока" опередил ближайшего соперника на 206 голосов.

Что было раньше: На округ №50 в Покровске Донецкой области полиция на вертолете доставила сводный отряд спецподразделения тактико-оперативного реагирования.

История вопроса:

  • Наблюдатели на участке обнаружили разбежности в цифрах, указанных в протоколах. У здания ОИК началась протестная акция. Установили палатки, подносили шины.
  • Замеченные наблюдателями нарушения привели к столкновениям.

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Темы: ЦИК виборы полиция


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