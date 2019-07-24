Під прапорами "Слуги народу" до Ради подекуди пройшли "укропівці"

Представники партії "Укроп" балотувалися до Верховної Ради 9 скликання в одномандатних округах під прапорами президентської партії "Слуга народу".

Як пише DW, крім Дніпропетровської області форпостами партії "Українське об'єднання патріотів" (Укроп) були Івано-Франківська та Волинська області.

"Системного характеру така партійна мімікрія набула саме в областях, де "Укроп" має найсильніші політичні позиції. Водночас, публічних домовленостей між "Укропом" і "Слугою народу" про спільну участь у виборах не було", – зазначає видання.

Так, на Івано-Франківщині партію "Укроп" донедавна активно розвивав депутат Верховної Ради Олександр Шевченко – бізнес-партнер Ігоря Коломойського, співвласник гірськолижного курорту "Буковель".

Шевченко йшов від "Укропу" на президентські вибори, позиціонуючи себе як критика Петра Порошенка. До парламенту Шевченко балотуватись не став. Натомість на вибори Верховної Ради пішли два його молодших брати, його помічники та соратники з "Укропу".

Балотувалися "укропівці" Франківщини здебільшого під партійними прапорами "Слуги народу".

Як представники партії Володимира Зеленського мандати здобувають: помічник Шевченка Ігор Фріс (84 округ) і, ймовірно, депутат Івано-франківської обласної ради від "Укропу" Олександр Матусевич (86 округ ще дораховують).

Натомість обидва брати Олександра Шевченка вибори програли, так само як керівник його депутатської приймальні Андрій Сторожук.

На Волині у 22 окрузі переміг член "Укропу" й давній бізнес-партнер Коломойського Ігор Палиця, який поки очолює Волинську обласну раду, Балотувався він як самовисуванець.

У сусідньому 23-му окрузі мандат здобула однопартійка Палиці Ірина Констанкевич, яка теж ішла самовисуванням.

Натомість голова обласного осередку "Укропа" і колишній радник Палиці В'ячеслав Рубльов здобув мандат як висуванець "Слуги народу".

"Загалом соратники Ігоря Коломойського під різними партійними прапорами взяли половину мажоритарних округів Волині", – пише DW.

На Дніпропетровщині, де позиції "Укропу" сильні, партія "Слуга народу" здобула найвищий по Україні результат – 56,7%

Мандат від "Слуги народу" в 38 окрузі здобув Владислав Бородін – депутат облради від "Укропу".

Новообраний у Верховну Раду соратник Володимира Зеленського Сергій Демченко кілька років тому балотувався до Київради за списком "Укропу".

DW зазначає, що це – лише окремі приклади "перетікання кадрів" між двома партіями, і в майбутній фракції "Слуги народу" може бути чимало депутатів, зобов'язаних кар'єрою партії "Укроп", яку свого часу підтримував Коломойський.

Так, у Києві в 215 окрузі переміг Богдан Яременко, якого висувала "Слуга народу".

Нагадаємо, кандидати "Слуги народу" перемогли в усіх одномандатних округах Києва (211-223).

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