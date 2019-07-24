Под флагами "Слуги народа" в Раду кое-где прошли "укроповцы"

Представители партии "Укроп" баллотировались в Верховную Раду 9 созыва по одномандатным округам под флагами президентской партии "Слуга народа".

Как пишет DW, кроме Днепропетровской области форпостами партии "Украинское объединение патриотов" (Укроп) были Ивано-Франковская и Волынская области.

"Системный характер такая партийная мимикрия приобрела именно в областях, где "Укроп" имеет сильные политические позиции. В то же время, публичных договоренностей между "Укропом" и "Слугой народа" о совместном участии в выборах не было", – отмечает издание.

Так, в Ивано-Франковской области партию "Укроп" до недавнего времени активно развивал депутат Верховной Рады Александр Шевченко – бизнес-партнер Игоря Коломойского, совладелец горнолыжного курорта "Буковель".

Шевченко шел от "Укропа" на президентские выборы, позиционируя себя как критика Петра Порошенко. В парламент Шевченко баллотироваться не стал. Зато на выборы Верховной Рады пошли два его младших брата, его помощники и соратники из "Укропа".

Баллотировались "укроповцы" Франковщины в основном под партийными флагами "Слуги народа". Как представители партии Владимира Зеленского мандаты получают: помощник Шевченко Игорь Фрис (84 округ) и, вероятно, депутат Ивано-Франковского областного совета от "Укропа" Александр Матусевич (86 округ еще досчитывают).

Зато оба брата Александра Шевченко выборы проиграли, так же как руководитель его депутатской приемной Андрей Сторожук.

На Волыни, в 22 округе победил член "Укропа" и давний бизнес-партнер Коломойского Игорь Палица, который пока возглавляет Волынский областной совет, Баллотировался он как самовыдвиженец.

В соседнем 23-м округе мандат получила однопартиец Палицы Ирина Констанкевич, которая тоже шла самовыдвижением.

А вот глава областной организации "Укроп" и бывший советник Палицы Вячеслав Рублев получил мандат как выдвиженец "Слуги народа".

"В целом соратники Игоря Коломойского под разными партийными флагами взяли половину мажоритарных округов Волыни", – пишет DW.

В Днепропетровской области, где позиции "Укропа" сильны, партия "Слуга народа" получила самый высокий по Украине результат – 56,7%.

Мандат от "Слуги народа" в 38 округе получил Владислав Бородин – депутат облсовета от "Укропа".

Новоизбранный в Верховную Раду соратник Зеленского Сергей Демченко несколько лет назад баллотировался в Киевсовет по списку "Укропа".

DW отмечает, что это – лишь отдельные примеры "перетекание кадров" между двумя партиями, и в будущей фракции "Слуги народа" может быть немало депутатов, которые обязаны карьерой партии "Укроп", которую в свое время поддерживал Коломойский.

Так, в Киеве в 215 округе победил Богдан Яременко, которого выдвигала "Слуга народа".