Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под флагами "Слуги народа" в Раду кое-где прошли "укроповцы"

Среда, 24 июля 2019, 13:04

Представители партии "Укроп" баллотировались в Верховную Раду 9 созыва по одномандатным округам под флагами президентской партии "Слуга народа".

Как пишет DW, кроме Днепропетровской области форпостами партии "Украинское объединение патриотов" (Укроп) были Ивано-Франковская и Волынская области.

"Системный характер такая партийная мимикрия приобрела именно в областях, где "Укроп" имеет сильные политические позиции. В то же время, публичных договоренностей между "Укропом" и "Слугой народа" о совместном участии в выборах не было", – отмечает издание.

Так, в Ивано-Франковской области партию "Укроп" до недавнего времени активно развивал депутат Верховной Рады Александр Шевченко – бизнес-партнер Игоря Коломойского, совладелец горнолыжного курорта "Буковель".

Шевченко шел от "Укропа" на президентские выборы, позиционируя себя как критика Петра Порошенко. В парламент Шевченко баллотироваться не стал. Зато на выборы Верховной Рады пошли два его младших брата, его помощники и соратники из "Укропа".

Баллотировались "укроповцы" Франковщины в основном под партийными флагами "Слуги народа". Как представители партии Владимира Зеленского мандаты получают: помощник Шевченко Игорь Фрис (84 округ) и, вероятно, депутат Ивано-Франковского областного совета от "Укропа" Александр Матусевич (86 округ еще досчитывают).

Зато оба брата Александра Шевченко выборы проиграли, так же как руководитель его депутатской приемной Андрей Сторожук.

На Волыни, в 22 округе победил член "Укропа" и давний бизнес-партнер Коломойского Игорь Палица, который пока возглавляет Волынский областной совет, Баллотировался он как самовыдвиженец.

В соседнем 23-м округе мандат получила однопартиец Палицы Ирина Констанкевич, которая тоже шла самовыдвижением.

А вот глава областной организации "Укроп" и бывший советник Палицы Вячеслав Рублев получил мандат как выдвиженец "Слуги народа".

"В целом соратники Игоря Коломойского под разными партийными флагами взяли половину мажоритарных округов Волыни", – пишет DW.

В Днепропетровской области, где позиции "Укропа" сильны, партия "Слуга народа" получила самый высокий по Украине результат – 56,7%.

Мандат от "Слуги народа" в 38 округе получил Владислав Бородин – депутат облсовета от "Укропа".

Новоизбранный в Верховную Раду соратник Зеленского Сергей Демченко несколько лет назад баллотировался в Киевсовет по списку "Укропа".

DW отмечает, что это – лишь отдельные примеры "перетекание кадров" между двумя партиями, и в будущей фракции "Слуги народа" может быть немало депутатов, которые обязаны карьерой партии "Укроп", которую в свое время поддерживал Коломойский.

Так, в Киеве в 215 округе победил Богдан Яременко, которого выдвигала "Слуга народа".

Напомним, кандидаты "Слуги народа" победили во всех одномандатных округах Киева (211-223).

Читайте также Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыВерховная РадаСлуга народаКоломойский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: