Представник Зеленського в уряді ходив до слідчих через стеження і "чорний піар"

3173 перегляди
Середа, 24 липня 2019, 16:18

Джерело: сторінка Андрія Геруса у Facebook

Представник президента в Кабміні Андрій Герус відвідував Головне слідче управління Націполіції у справі щодо стеження та "чорного піару" проти нього.

Пряма мова: "Вчора на запрошення слідчого відвідав головне слідче управління Нацполіції щодо незаконної діяльності групи осіб у сфері "чорного піару". У вересні-грудні 2018 року, ще задовго до виборів, організована група осіб проводила незаконний збір інформації із закритих баз, збір персональних даних про мене та членів моєї сім`ї, проводили візуальне стеження за пересуванням по Києву".

"Потім зібрані правдиві факти перемішувалися із неправдивими фактами та використовувалися для замовних статей, сюжетів, "чорного піару" та інших спроб дискредитації".

Деталі: За словами Геруса, всього у групі було 8 осіб, наразі деякі з них зараз переховуються за кордоном. Він додав що також група незаконно збирала інформацію щодо деяких депутатів, які викривали факти корупції в українській енергетиці.

Пряма мова: "Сподіваюсь, слідчі вийдуть і на замовників такої творчості. Хоча великого секрету тут немає, очевидно, що це хтось із двох бенефіціарів схеми "Роттердам+". На жаль, проявлявся неадекватно сильний інтерес у збереженні корупційних схем".

Нагадаємо:

  • 22 травня президент Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса своїм представником у Кабінеті міністрів.
  • Герус також балотувався до Верховної Ради по списку партії "Слуга народу". Згідно з даними ЦВК, він пройшов у наступний парламент.  

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: чорний піар поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На каналі ТВі змінився власник? 23 квітня 2013, 10:30
Від імені міліції розповсюджували "чорнуху" на опозиціонера 29 березня 2013, 18:17
У столиці Кужель розклеїли, як "єдиного кандидата в мери" 19 березня 2013, 09:50
Усі новини
Головні новини
Труба: Порошенко просив перенести допит
Скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині – Денісова
Порошенко прийшов у ДБР на день раніше призначеного допиту
Зеленський просить уряд звільнити Кличка
Усі новини
мімімі

Зустрічайте левеня, що стало прототипом Сімби у фільмі "Король-лев"

тест

Чи вмієте ви лаятись українською?

посміхніться!

Як смачно вилаятися через результати виборів