Представник Зеленського в уряді ходив до слідчих через стеження і "чорний піар"

Джерело: сторінка Андрія Геруса у Facebook

Представник президента в Кабміні Андрій Герус відвідував Головне слідче управління Націполіції у справі щодо стеження та "чорного піару" проти нього.

Пряма мова: "Вчора на запрошення слідчого відвідав головне слідче управління Нацполіції щодо незаконної діяльності групи осіб у сфері "чорного піару". У вересні-грудні 2018 року, ще задовго до виборів, організована група осіб проводила незаконний збір інформації із закритих баз, збір персональних даних про мене та членів моєї сім`ї, проводили візуальне стеження за пересуванням по Києву".

"Потім зібрані правдиві факти перемішувалися із неправдивими фактами та використовувалися для замовних статей, сюжетів, "чорного піару" та інших спроб дискредитації".

Деталі: За словами Геруса, всього у групі було 8 осіб, наразі деякі з них зараз переховуються за кордоном. Він додав що також група незаконно збирала інформацію щодо деяких депутатів, які викривали факти корупції в українській енергетиці.

Пряма мова: "Сподіваюсь, слідчі вийдуть і на замовників такої творчості. Хоча великого секрету тут немає, очевидно, що це хтось із двох бенефіціарів схеми "Роттердам+". На жаль, проявлявся неадекватно сильний інтерес у збереженні корупційних схем".

Нагадаємо: