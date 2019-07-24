Источник: страница Андрея Геруса в Facebook

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус посещал Главное следственное управление Нациполиции по делу о слежке и "черном пиаре" против него.

Прямая речь: "Вчера по приглашению следователя посетил главное следственное управление Нацполиции относительно незаконной деятельности группы лиц в сфере "черного пиара". В сентябре-декабре 2018 года, еще задолго до выборов, организованная группа лиц проводила незаконный сбор информации из закрытых баз, сбор персональных данных обо мне и членах моей семьи, проводила визуальное наблюдение за передвижением по Киеву".

"Потом собранные правдивые факты перемешивались с лживыми фактами и использовались для заказных статей, сюжетов, "черного пиара" и других попыток дискредитации".

Детали: По словам Геруса, всего в группе было 8 человек, сейчас некоторые из них скрываются за рубежом. Он добавил также группа незаконно собирала информацию о некоторых депутатах, которые разоблачали факты коррупции в украинской энергетике.

Прямая речь: "Надеюсь, следователи выйдут и на заказчиков такого творчества. Хотя большого секрета здесь нет, очевидно, что это кто-то из двух бенефициаров схемы "Роттердам +". К сожалению, проявлялся неадекватно сильный интерес в сохранении коррупционных схем".

Напомним: