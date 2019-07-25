Симоновський суд Москви ухвалив рішення заарештувати опозиційного політика Олексія Навального на 30 діб.

Про це з посиланням на рішення суду повідомляє Радіо Свобода.

Опозиційного політика заарештувати за повторне порушення правил організації мітингу.

Вранці 24 липня на Навального склали адміністративний протокол за звинуваченням у закликах прийти на мітинг в Москві 27 липня. Акція повинна пройти з вимогою допустити до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів.

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