Суд в Москві арештував Навального на 30 діб
Симоновський суд Москви ухвалив рішення заарештувати опозиційного політика Олексія Навального на 30 діб.
Про це з посиланням на рішення суду повідомляє Радіо Свобода.
Опозиційного політика заарештувати за повторне порушення правил організації мітингу.
Вранці 24 липня на Навального склали адміністративний протокол за звинуваченням у закликах прийти на мітинг в Москві 27 липня. Акція повинна пройти з вимогою допустити до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів.
Нагадаємо:
- Навального в черговий раз затримали біля під’їзду будинку, де він живе, коли він вийшов на ранкову пробіжку.
- У Москві вимагають допустити до міських виборів незалежних кандидатів
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