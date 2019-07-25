Суд в Москві арештував Навального на 30 діб

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Четвер, 25 липня 2019, 00:35

Симоновський суд Москви ухвалив рішення заарештувати опозиційного політика Олексія Навального на 30 діб.

Про це з посиланням на рішення суду повідомляє Радіо Свобода.

Опозиційного політика заарештувати за повторне порушення правил організації мітингу.

Вранці 24 липня на Навального склали адміністративний протокол за звинуваченням у закликах прийти на мітинг в Москві 27 липня. Акція повинна пройти з вимогою допустити до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів.

Нагадаємо:

  • Навального в черговий раз затримали біля під’їзду будинку, де він живе, коли він вийшов на ранкову пробіжку.
  • У Москві вимагають допустити до міських виборів незалежних кандидатів

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Теми: суд опозиція


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