Симоновський суд Москви ухвалив рішення заарештувати опозиційного політика Олексія Навального на 30 діб.

Про це з посиланням на рішення суду повідомляє Радіо Свобода.

Опозиційного політика заарештувати за повторне порушення правил організації мітингу.

Вранці 24 липня на Навального склали адміністративний протокол за звинуваченням у закликах прийти на мітинг в Москві 27 липня. Акція повинна пройти з вимогою допустити до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів.

Як пізніше стало відомо, ввечері 24 липня поліція прийшла з обшуками до кандидата в Мосміськдуму Дмитра Гудкова. Повідомлялося, що його проводять близько десяти співробітників.

Також поліція прийшла до директора ФБК Івана Жданова (після обшуку його відвезли на допит), ближче до півночі - до муніципального депутату району Мітіно Миколи Баландіна і кандидата в Мосміськдуму Олександра Соловйова. Ще двох кандидатів в Мосміськдуму - Юлію Галямін і Любов Соболь - викликали на допит. Про виклик на допит також повідомив батько Дмитра Гудкова, колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков.

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