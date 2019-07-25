Суд в Москве арестовал Навального на 30 суток
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Четверг, 25 июля 2019, 00:35
Симоновский суд Москвы принял решение арестовать оппозиционного политика Алексея Навального на 30 суток.
Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Радио Свобода.
Оппозиционного политика арестовали за повторное нарушение правил организации митинга.
Утром 24 июля на Навального составили административный протокол по обвинению в призывах прийти на митинг в Москве 27 июля. Акция должна пройти с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
Напомним:
- Навального в очередной раз задержали у подъезда дома, где он живет, когда он вышел на утреннюю пробежку.
- В Москве требуют допустить к городским выборам независимых кандидатов.
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