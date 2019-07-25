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Суд в Москве арестовал Навального на 30 суток

Четверг, 25 июля 2019, 00:35

Симоновский суд Москвы принял решение арестовать оппозиционного политика Алексея Навального на 30 суток.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Радио Свобода.

Оппозиционного политика арестовали за повторное нарушение правил организации митинга.

Утром 24 июля на Навального составили административный протокол по обвинению в призывах прийти на митинг в Москве 27 июля. Акция должна пройти с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.


Как позже стало известно, вечером 24 июля полиция пришла с обысками к кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову. Сообщалось, что его проводят около десяти сотрудников. 

Также полиция пришла к директору ФБК Ивану Жданову (после обыска его увезли на допрос), ближе к полуночи — к муниципальному депутату района Митино Николаю Баландину и кандидату в Мосгордуму Александру Соловьеву. Еще двух кандидатов в Мосгордуму — Юлию Галямину и Любовь Соболь — вызвали на допрос. О вызове на допрос также сообщил отец Дмитрия Гудкова, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Напомним:

  • Навального в очередной раз задержали у подъезда дома, где он живет, когда он вышел на утреннюю пробежку.
  • В Москве требуют допустить к городским выборам независимых кандидатов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияоппозиция
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