Правоохоронці відправили групи спецпризначенців на гелікоптерах на виборчі округи №50 та №64, як превентивні заходи для недопущення правопорушень.

Про це в ефірі Громадського заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Речник МВС заявив, що правоохоронці вчасно задіяли превентивні заходи з посилення дільниць групами спецпризначення, яких швидко перекинули галікоптерами системи авіабезпеки МВС.

Шевченко додав, незважаючи на те, що в цих округах і ще в двох "є потенційні проблеми у встановленні результатів", цими діями поліція показала тим, хто "можливо мав якісь наміри" влаштувати безлади і правопорушення, що "цього не варто робити".

"У нас вистачить сил і засобів, а головне — рішучості і політичної волі — стримати всі можливі правопорушення і довести до логічного завершення ті кримінальні провадження, які вже розпочаті", — резюмував він.



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