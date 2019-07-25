У МВС пояснили, навіщо "скинули" спецзагони на виборчі дільниці

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Четвер, 25 липня 2019, 01:16

Правоохоронці відправили групи спецпризначенців на гелікоптерах на виборчі округи №50 та №64, як превентивні заходи для недопущення правопорушень.

Про це в ефірі Громадського заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Речник МВС заявив, що правоохоронці вчасно задіяли превентивні заходи з посилення дільниць групами спецпризначення, яких швидко "скинули" галікоптерами  системи авіабезпеки МВС.

Шевченко додав, незважаючи на те, що в цих округах і ще в двох "є потенційні проблеми у встановленні результатів", цими діями поліція показала тим, хто "можливо мав якісь наміри" влаштувати безлади і правопорушення, що "цього не варто робити".

"У нас вистачить сил і засобів, а головне — рішучості і політичної волі — стримати всі можливі правопорушення і довести до логічного завершення ті кримінальні провадження, які вже розпочаті", — резюмував він.

Нагадаємо:

  • На округ №50 у Покровську Донецької області, де раніше протестували проти порушень, поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.
  • Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчий округ №64.

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Теми: МВС вибори


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