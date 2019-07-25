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В МВД объяснили, зачем отправили спецотряды на избирательные участки

Четверг, 25 июля 2019, 01:16
В МВД объяснили, зачем отправили спецотряды на избирательные участки

Правоохранители отправили группы спецназовцев на вертолетах на избирательные округа №50 и №64, как превентивные меры для недопущения правонарушений.

Об этом в эфире Громадського заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Шевченко заявил, что правоохранители вовремя задействовали превентивные меры по усилению участков группами спецназа, которых быстро перебросили вертолетами системы авиабезопасности МВД.

Шевченко добавил, несмотря на то, что в этих округах и еще в двух "потенциальные проблемы относительно пересчета голосов, или есть определенное промедление в установлении результатов", этими действиями полиция показала тем, у кого "возможно были какие-то намерения" устроить беспорядки и правонарушения, что "этого не стоит делать".

"У нас хватит сил и средств, а главное — решимости и политической воли — сдержать все возможные правонарушения и довести до логического завершения те уголовные производства, которые уже начаты", — резюмировал он.

Напомним:

  • На округ №50 в Покровске Донецкой области, где ранее протестовали против нарушений, полиция на вертолете доставила сводный отряд спецподразделения тактико-оперативного реагирования.
  • Нацполиция направила в Житомирскую область  вертолет со спецназом ТОР - для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательный округ №64.

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Темы: МВДвиборы
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