ООС: один військовий поранений

Від початку поточної доби бойовики 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

Про це станом на 7 ранку 25 липня повідомив штаб ООС

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив один обстріл з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету. В результаті один військовослужбовець отримав поранення", - доповіли у штабі.

Повідомляється, що 24 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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