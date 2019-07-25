ООС: один військовий поранений

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Четвер, 25 липня 2019, 07:31

Від початку поточної доби бойовики 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. 

Про це станом на 7 ранку 25 липня повідомив штаб ООС

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив один обстріл з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету. В результаті один військовослужбовець отримав поранення", - доповіли у штабі. 

Повідомляється, що 24 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

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Теми: ООС Донбас


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