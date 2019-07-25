ООС: один военный ранен

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

Об этом по состоянию на 7 утра 25 июля сообщил штаб ООС

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил один обстрел из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате один военнослужащий получил ранения", - доложили в штабе.

Сообщается, что 24 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним: