ООС: один военный ранен
С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.
Об этом по состоянию на 7 утра 25 июля сообщил штаб ООС
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил один обстрел из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате один военнослужащий получил ранения", - доложили в штабе.
Сообщается, что 24 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
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