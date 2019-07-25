Поліція посилила охорону на окрузі, де програв брат Медведчука
Керівництво Нацполіції посилило заходи безпеки на двох округах на Луганщині, де перераховують бюлетені і за оперативними даними правоохоронців може бути порушення громадського порядку.
Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.
"За результатами аналізу оперативної обстановки та інформації з соціальних мереж про можливі порушення громадського порядку біля ОВК №106 (м. Сєвєродонецьк) та ОВК №105 (м. Щастя) за рішенням керівництва ГУНП на цих виборчих комісіях посилені заходи безпеки.", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що поліцейські забезпечують правопорядок біля ОВК № 107 (м. Лисичанськ), яка працює у штатному режимі.
За даними поліції, станом на ранок 25 липня, до ЦВК з виборчою документацією у супроводі правоохоронців вже виїхали представники ОВК № 113 (м. Сватове), вже здають документацію в ЦВК окружні виборчі комісії №112 (м. Рубіжне) та 114 (м. Біловодськ).
Поліцейські у посиленому режимі продовжують нести службу на ОВК.
Нагадаємо:
- 12 липня повідомлялося, що окружна виборча комісія №105, де балотувався брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука – Сергій Медведчук, проводить перерахунок голосів.
- 23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на 105 виборчому окрузі. Згідно з результатом виборів брат Медведчука програв представниці "Опозиційного блоку" Вікторії Гриб.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua