Поліція посилила охорону на окрузі, де програв брат Медведчука

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Четвер, 25 липня 2019, 11:33

Керівництво Нацполіції посилило заходи безпеки на двох округах на Луганщині, де перераховують бюлетені і  за оперативними даними правоохоронців може бути порушення громадського порядку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області. 

"За результатами аналізу оперативної обстановки та інформації з соціальних мереж про можливі порушення громадського порядку біля ОВК №106 (м. Сєвєродонецьк) та ОВК №105 (м. Щастя) за рішенням керівництва ГУНП на цих виборчих комісіях посилені заходи безпеки.", - йдеться у повідомленні.

 
фото поліції
 
фото поліції

Також повідомляється, що поліцейські забезпечують правопорядок біля ОВК № 107 (м. Лисичанськ), яка працює у штатному режимі.

За даними поліції, станом на ранок 25 липня, до ЦВК з виборчою документацією у супроводі правоохоронців вже виїхали представники ОВК № 113 (м. Сватове), вже здають документацію в ЦВК окружні виборчі комісії №112 (м. Рубіжне) та 114 (м. Біловодськ).

Поліцейські у посиленому режимі продовжують нести службу на ОВК.

Нагадаємо:

  • 12 липня повідомлялося, що окружна виборча комісія №105, де балотувався брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука – Сергій Медведчук, проводить перерахунок голосів.  
  • 23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на 105 виборчому окрузі. Згідно з результатом виборів брат Медведчука програв представниці "Опозиційного блоку" Вікторії Гриб. 

Українська правда

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Теми: Луганська область вибори Медведчук поліція


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