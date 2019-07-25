Поліція посилила охорону на окрузі, де програв брат Медведчука

Керівництво Нацполіції посилило заходи безпеки на двох округах на Луганщині, де перераховують бюлетені і за оперативними даними правоохоронців може бути порушення громадського порядку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.

"За результатами аналізу оперативної обстановки та інформації з соціальних мереж про можливі порушення громадського порядку біля ОВК №106 (м. Сєвєродонецьк) та ОВК №105 (м. Щастя) за рішенням керівництва ГУНП на цих виборчих комісіях посилені заходи безпеки.", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що поліцейські забезпечують правопорядок біля ОВК № 107 (м. Лисичанськ), яка працює у штатному режимі.

За даними поліції, станом на ранок 25 липня, до ЦВК з виборчою документацією у супроводі правоохоронців вже виїхали представники ОВК № 113 (м. Сватове), вже здають документацію в ЦВК окружні виборчі комісії №112 (м. Рубіжне) та 114 (м. Біловодськ).

Поліцейські у посиленому режимі продовжують нести службу на ОВК.

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