Полиция усилила охрану на округе, где проиграл брат Медведчука
Руководство Нацполиции усилило меры безопасности на двух округах на Луганщине, где пересчитывают бюллетени и по оперативным данным правоохранителей может быть нарушение общественного порядка.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.
"По результатам анализа оперативной обстановки и информации из социальных сетей о возможных нарушениях общественного порядка возле ОИК №106 (г.. Северодонецк) и ОИК №105 (г.. Счастье) по решению руководства ГУНП на этих избирательных комиссиях усилены меры безопасности.", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что полицейские обеспечивают правопорядок у ОИК № 107 (г. Лисичанск), которая работает в штатном режиме.
По данным полиции, по состоянию на утро 25 июля, в ЦИК с избирательной документацией в сопровождении правоохранителей уже выехали представители ОИК № 113 (г. Сватово), уже сдают документацию в ЦИК окружные избирательные комиссии №112 (г. Рубежное) и 114 (м. Беловодск).
Полицейские в усиленном режиме продолжают нести службу на ОИК.
Напомним:
- 12 июля сообщалось, что окружная избирательная комиссия №105, где баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - Сергей Медведчук, проводит пересчет голосов.
- 23 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на 105 избирательном округе. Согласно результатам выборов брат Медведчука проиграл представительницы "Оппозиционного блока" Виктории Гриб.
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