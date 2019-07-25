Полиция усилила охрану на округе, где проиграл брат Медведчука

Руководство Нацполиции усилило меры безопасности на двух округах на Луганщине, где пересчитывают бюллетени и по оперативным данным правоохранителей может быть нарушение общественного порядка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

"По результатам анализа оперативной обстановки и информации из социальных сетей о возможных нарушениях общественного порядка возле ОИК №106 (г.. Северодонецк) и ОИК №105 (г.. Счастье) по решению руководства ГУНП на этих избирательных комиссиях усилены меры безопасности.", - говорится в сообщении.

фото полиции фото полиции

Также сообщается, что полицейские обеспечивают правопорядок у ОИК № 107 (г. Лисичанск), которая работает в штатном режиме.

По данным полиции, по состоянию на утро 25 июля, в ЦИК с избирательной документацией в сопровождении правоохранителей уже выехали представители ОИК № 113 (г. Сватово), уже сдают документацию в ЦИК окружные избирательные комиссии №112 (г. Рубежное) и 114 (м. Беловодск).

Полицейские в усиленном режиме продолжают нести службу на ОИК.

Напомним: