Полиция усилила охрану на округе, где проиграл брат Медведчука

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Четверг, 25 июля 2019, 11:33

Руководство Нацполиции усилило меры безопасности на двух округах на Луганщине, где пересчитывают бюллетени и по оперативным данным правоохранителей может быть нарушение общественного порядка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

"По результатам анализа оперативной обстановки и информации из социальных сетей о возможных нарушениях общественного порядка возле ОИК №106 (г.. Северодонецк) и ОИК №105 (г.. Счастье) по решению руководства ГУНП на этих избирательных комиссиях усилены меры безопасности.", - говорится в сообщении.

 
фото полиции
 
фото полиции

Также сообщается, что полицейские обеспечивают правопорядок у ОИК № 107 (г. Лисичанск), которая работает в штатном режиме.

По данным полиции, по состоянию на утро 25 июля, в ЦИК с избирательной документацией в сопровождении правоохранителей уже выехали представители ОИК № 113 (г. Сватово), уже сдают документацию в ЦИК окружные избирательные комиссии №112 (г. Рубежное) и 114 (м. Беловодск).

Полицейские в усиленном режиме продолжают нести службу на ОИК.

Напомним:

  • 12 июля сообщалось, что окружная избирательная комиссия №105, где баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - Сергей Медведчук, проводит пересчет голосов.
  • 23 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на 105 избирательном округе. Согласно результатам выборов брат Медведчука проиграл представительницы "Оппозиционного блока" Виктории Гриб.

Украинская правда

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Темы: Луганская область виборы Медведчук полиция


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