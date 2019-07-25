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Зеленський призначив заступницю головному розвіднику

Четвер, 25 липня 2019, 11:54

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки Катерину Сляднєву.

Про це йдеться в указі президента №553.

"Призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в документі.

Сляднєва до 2018 року працювала в апараті прокуратури Києва заступником начальника управління нагляду у кримінальному провадженні. Займалася аналітичною роботою.

Нагадаємо:

  • 11 червня президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки нардепа від "Батьківщини" Владислава Бухарєва.
  • Бухарєв раніше неодноразово організовував виступи "Кварталу 95" у свому депутатському окрузі.
  • Родина Бухарєва володіє будинком на 701 квадратний метр і кількома ділянками сумарно на 3 тисячі квадратних метрів у Київській області. Подружжя декларує елітні годинники, 409 тисяч доларів і 88 тисяч євро. Дружина має нерухомість в окупованому Криму: квартиру, паркомісце і ділянку.
  • 9 липня Зеленський підписав указ про призначення Валерія Євдокимова заступником голови служби зовнішньої розвідки.

Українська правда
Теми: президентуказирозвідкаУкраїнаЗеленський
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