Зеленський призначив заступницю головному розвіднику
Четвер, 25 липня 2019, 11:54
Президент Володимир Зеленський призначив на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки Катерину Сляднєву.
Про це йдеться в указі президента №553.
"Призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в документі.
Сляднєва до 2018 року працювала в апараті прокуратури Києва заступником начальника управління нагляду у кримінальному провадженні. Займалася аналітичною роботою.
Нагадаємо:
- 11 червня президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки нардепа від "Батьківщини" Владислава Бухарєва.
- Бухарєв раніше неодноразово організовував виступи "Кварталу 95" у свому депутатському окрузі.
- Родина Бухарєва володіє будинком на 701 квадратний метр і кількома ділянками сумарно на 3 тисячі квадратних метрів у Київській області. Подружжя декларує елітні годинники, 409 тисяч доларів і 88 тисяч євро. Дружина має нерухомість в окупованому Криму: квартиру, паркомісце і ділянку.
- 9 липня Зеленський підписав указ про призначення Валерія Євдокимова заступником голови служби зовнішньої розвідки.
Українська правда