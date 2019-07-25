Зеленський призначив заступницю головному розвіднику

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки Катерину Сляднєву.

Про це йдеться в указі президента №553.

"Призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в документі.

Сляднєва до 2018 року працювала в апараті прокуратури Києва заступником начальника управління нагляду у кримінальному провадженні. Займалася аналітичною роботою.

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