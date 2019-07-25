Зеленский назначил заместительницу главного разведчику

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Четверг, 25 июля 2019, 11:54

Президент Владимир Зеленский назначил на должность заместителя главы Службы внешней разведки Екатерину Слядневу.

Об этом говорится в указе президента №553.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Сляднева до 2018 года работала в аппарате прокуратуры Киева заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве. Занималась аналитической работой.

Напомним:

  • 11 июня Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки нардепа от "Батькивщины" Владислава Бухарева.
  • Бухарев ранее неоднократно организовывал выступления "Квартала 95" в своем депутатском округе.
  • Семья Бахарева владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысяч квадратных метров в Киевской области. Супруги декларирует элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок.
  • 9 июля Зеленский подписал указ о назначении Валерия Евдокимова заместителем главы службы внешней разведки.

Украинская правда

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Темы: президент указы разведка Украина Зеленский


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