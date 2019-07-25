Зеленский назначил заместительницу главного разведчику

Президент Владимир Зеленский назначил на должность заместителя главы Службы внешней разведки Екатерину Слядневу.

Об этом говорится в указе президента №553.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Сляднева до 2018 года работала в аппарате прокуратуры Киева заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве. Занималась аналитической работой.

Напомним: