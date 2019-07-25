Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У п'яти округах може відбутися повторний перерахунок голосів – Опора

Четвер, 25 липня 2019, 12:51
У п'яти округах може відбутися повторний перерахунок голосів – Опора

Джерело: пост координатора громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська у Facebook

У п'яти виборчих округах у Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій та Львівській областях може відбутися повторний перерахунок голосів на позачергових парламентських виборах.

Пряма мова: "Вибори - процес, який, таке враження, ніколи не закінчиться. Сьогодні за вікном четвер (якщо чесно, то вранці я була переконана, що п'ятниця), а вже в 5 окрузі йде справа до повторного підрахунку голосів по дільницях".

Деталі: Проблеми з підрахунком існують на Закарпатті, Черкащині, Луганщині, Донеччині, Львівщині. Члени комісій на межі нервового виснаження, але малий розрив між кандидатами, або ж порушення щодо процедури транспортування, наприклад, не належне пакування виборчої документації, є політично-процедурним фактором впливу на рішення щодо повторного підрахунку, на якому повинні бути також присутні члени ДВК, які транспортували ці бюлетені.

Вже вікрито одне кримінальне провадження за фактом ухиляння від виконання своїх обов'язків членами комісій, бо останні не хочуть йти в ОВК на перерахунок. А в одній з ОВК члени комісій до всього ще і отруїлись зіпсованим олів'є.

Чому це важливо: Згідно із законодавством, Центрвиборчком повинен встановити остаточні результати виборів протягом 15 днів (дедлайн - 5 серпня).

Що відбулося раніше: ЦВК опрацювала на полудень четверга 99,89% протоколів.

Знати більше:

Вибори до Верховної Ради України 2019. Результати підрахунку голосів

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
Усі новини...
Реклама: