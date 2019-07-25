У п'яти округах може відбутися повторний перерахунок голосів – Опора

Джерело: пост координатора громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська у Facebook

У п'яти виборчих округах у Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій та Львівській областях може відбутися повторний перерахунок голосів на позачергових парламентських виборах.

Пряма мова: "Вибори - процес, який, таке враження, ніколи не закінчиться. Сьогодні за вікном четвер (якщо чесно, то вранці я була переконана, що п'ятниця), а вже в 5 окрузі йде справа до повторного підрахунку голосів по дільницях".

Деталі: Проблеми з підрахунком існують на Закарпатті, Черкащині, Луганщині, Донеччині, Львівщині. Члени комісій на межі нервового виснаження, але малий розрив між кандидатами, або ж порушення щодо процедури транспортування, наприклад, не належне пакування виборчої документації, є політично-процедурним фактором впливу на рішення щодо повторного підрахунку, на якому повинні бути також присутні члени ДВК, які транспортували ці бюлетені.

Вже вікрито одне кримінальне провадження за фактом ухиляння від виконання своїх обов'язків членами комісій, бо останні не хочуть йти в ОВК на перерахунок. А в одній з ОВК члени комісій до всього ще і отруїлись зіпсованим олів'є.

Чому це важливо: Згідно із законодавством, Центрвиборчком повинен встановити остаточні результати виборів протягом 15 днів (дедлайн - 5 серпня).

Що відбулося раніше: ЦВК опрацювала на полудень четверга 99,89% протоколів.

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Вибори до Верховної Ради України 2019. Результати підрахунку голосів