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В пяти округах может произойти повторный пересчет голосов – Опора

Четверг, 25 июля 2019, 12:51
В пяти округах может произойти повторный пересчет голосов – Опора

Источник: пост координатора гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской в Facebook

В пяти избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может произойти повторный пересчет голосов на внеочередных парламентских выборах.

Прямая речь: "Выборы - процесс, который, такое впечатление, никогда не закончится. Сегодня за окном четверг (если честно, то утром я была убеждена, что пятница), а уже в 5 округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам".

Детали: Проблемы с подсчетом существуют на Закарпатье, в Черкасской, Луганской, Донецкой, Львовской областях. Члены комиссий на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами, или же нарушение по процедуре транспортировки, например, ненадлежащее упаковки избирательной документации, является политически процедурным фактором, влияющим на решение о повторном подсчете, на котором должны быть также присутствовали члены УИК, которые транспортировали эти бюллетени.

Уже открыто одно уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий, ибо последние не хотят идти в ОИК на перерасчет. А в одной из ОИК члены комиссий ко всему еще и отравились испорченным оливье.

Почему это важно: Согласно законодательству, Центризбирком должен установить окончательные результаты выборов в течение 15 дней (дедлайн - 5 августа).

Что произошло ранее: ЦИК обработал на полдень четверга 99,89% протоколов.

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Выборы в Верховную Раду Украины 2019 Результаты подсчета голосов

Валентина Романенко, УП
Темы: виборы
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