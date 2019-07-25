Екс-шефа поліції Одещини підозрюють у розкраданні речдоказів на 50 млн

Джерело: заступник директора південного теруправління НАБУ Олексій Нижниченко, запис брифінгу якого оприлюднив журналіст "Радіо Свобода" Михайло Штекель; повідомлення САП

Екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна та його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні.

Пряма мова: "Слідство встановило, що керівники суб’єктів господарювання у змові з екс-керівниками Нацполіції Одещини у 2017 році незаконно заволоділи великою партією контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів у кримінальному провадженні, що розслідувалась на той час ГУ НП в Одеській області. Після чого випустили в незаконний обіг.

Йдеться про партію тютюнової продукції обсягом 7 морських контейнерів. Ринкова вартість, якщо так можна визначити, становила 50 мільйонів гривень".

Деталі: Загалом слідство викрило 4 осіб, причетних до незаконного заволодіння тютюновими виробами.

Йдеться про самого Головіна, його колишнього першого заступника, а також двох керівників приватних компаній.

Екс-очільника Одеської поліції Дмитра Головіна затримали у справі про контрабандні цигарки. 7 контейнерів цігарок з речових доказів відправили в продаж – Олексій Нижниченко, заступник директора південного теруправління НАБУ pic.twitter.com/AUQ8lE0Qem — Michael Shtekel (@mishajedi) July 25, 2019

Їм повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – привласнення та розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем.

Двох осіб затримали, зокрема, і Головіна.

Детективи НАБУ розпочали розслідування цієї справи у другій половині 2018 року.

Пізніше, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що, за версією слідства, керівництво поліції в Одеській області надало вказівку про переміщення тютюнових виробів для подальшого зберігання на склади приватних структур.

Для цього було створено формальну підставу – договір про зберігання речових доказів, підписаний заступником керівника ГУ НП в Одеській області. Через короткий проміжок часу тютюнові вироби зникли зі складів.

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