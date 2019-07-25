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Екс-шефа поліції Одещини підозрюють у розкраданні речдоказів на 50 млн

Четвер, 25 липня 2019, 16:50

Джерело: заступник директора південного теруправління НАБУ Олексій Нижниченко, запис брифінгу якого оприлюднив журналіст "Радіо Свобода" Михайло Штекель; повідомлення САП

Екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна та його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні.

Пряма мова: "Слідство встановило, що керівники суб’єктів господарювання у змові з екс-керівниками Нацполіції Одещини у 2017 році незаконно заволоділи великою партією контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів у кримінальному провадженні, що розслідувалась на той час ГУ НП в Одеській області. Після чого випустили в незаконний обіг.

Йдеться про партію тютюнової продукції обсягом 7 морських контейнерів. Ринкова вартість, якщо так можна визначити, становила 50 мільйонів гривень".

Деталі: Загалом слідство викрило 4 осіб, причетних до незаконного заволодіння тютюновими виробами.

Йдеться про самого Головіна, його колишнього першого заступника, а також двох керівників приватних компаній.

Їм повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – привласнення та розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем.

Двох осіб затримали, зокрема, і Головіна.

Детективи НАБУ розпочали розслідування цієї справи у другій половині 2018 року. 

Пізніше, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що, за версією слідства, керівництво поліції в Одеській області надало вказівку про переміщення тютюнових виробів для подальшого зберігання на склади приватних структур.

Для цього було створено формальну підставу – договір про зберігання речових доказів, підписаний заступником керівника ГУ НП в Одеській області. Через короткий проміжок часу тютюнові вироби зникли зі складів.

Історія питання:

  • Вранці 25 липня джерела "Української правди" повідомили про затримання Головіна в Одесі.
  • Пізніше Нацполіція підтвердила інформацію, додавши, що екс-чиновника затримали за підозрою у за розкраданні в особливо великих розмірах.
  • За даними місцевих ЗМІ, другий затриманий – екс-заступник Головіна Костянтин Гейко.
  • Головін працює в органах внутрішніх справ з листопада 1996 року. За цей час він очолював карний блок поліції Київської області та виконував обов'язки начальника поліції Київщини, а також займав різні посади в поліції Одеського регіону.
  • 9 вересня 2016 року він очолив Головне управління Нацполіції Одеської області, а 23 квітня 2019 року - подав у відставку.
  • За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням. На питання, чи пов'язане його рішення зі зміною влади, поліцейський сказав: "Без коментарів".
  • У вересні 2018 року журналісти опублікували розслідування про статки родини Головіна. Так, 86-річний дідусь з Луганщини дружини Головіна придбав елітні апартаменти на березі моря, вартістю майже три мільйони гривень, якими користується сам поліцейський.
  • За даними УП, 30 травня у Головіна проводили обшук. Однак подробиці ані силовики, ані сам Головін не розкривали.

Українська правда

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