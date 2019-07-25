Экс-шефа полиции Одесской подозревают в хищении вещдоков на 50 млн

Источник: заместитель директора южного теруправления НАБУ Алексей Нижниченко, запись брифинга которого обнародовал журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель; сообщение САП

Экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании.

Прямая речь: "Следствие установило, что руководители субъектов хозяйствования в сговоре с экс-руководителями Нацполиции Одесской области в ​​2017 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, которая имела статус вещественных доказательств в уголовном производстве, которое расследовалось в то время ГУ НП в Одесской области. После чего выпустили в незаконный оборот.

Речь идет о партии табачной продукции объемом 7 морских контейнеров. Рыночная стоимость, если так можно определить, составляла 50 миллионов гривен".

Детали: В общем следствие разоблачило 4 человек, причастных к незаконному завладению табачными изделиями.

Речь идет о самом Головине, его бывшем первом заместителе, а также двух руководителях частных компаний.

Екс-очільника Одеської поліції Дмитра Головіна затримали у справі про контрабандні цигарки. 7 контейнерів цігарок з речових доказів відправили в продаж – Олексій Нижниченко, заступник директора південного теруправління НАБУ pic.twitter.com/AUQ8lE0Qem — Michael Shtekel (@mishajedi) July 25, 2019

Им сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК – присвоение и растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Двух человек задержали, в том числе, и Головина.

Детективы НАБУ начали расследование этого дела во второй половине 2018 года.

Позже, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что, по версии следствия, руководство полиции в Одесской области дало указание о перемещении табачных изделий для дальнейшего хранения на склады частных структур.

Для этого было создано формальное основание – договор о хранении вещественных доказательств, подписанный заместителем руководителя ГУ НП в Одесской области. Через короткий промежуток времени табачные изделия исчезли со складов.

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