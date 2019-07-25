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Экс-шефа полиции Одесской подозревают в хищении вещдоков на 50 млн

Четверг, 25 июля 2019, 16:50

Источник: заместитель директора южного теруправления НАБУ Алексей Нижниченко, запись брифинга которого обнародовал журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель; сообщение САП

Экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании.

Прямая речь: "Следствие установило, что руководители субъектов хозяйствования в сговоре с экс-руководителями Нацполиции Одесской области в ​​2017 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, которая имела статус вещественных доказательств в уголовном производстве, которое расследовалось в то время ГУ НП в Одесской области. После чего выпустили в незаконный оборот.

Речь идет о партии табачной продукции объемом 7 морских контейнеров. Рыночная стоимость, если так можно определить, составляла 50 миллионов гривен".

Детали: В общем следствие разоблачило 4 человек, причастных к незаконному завладению табачными изделиями.

Речь идет о самом Головине, его бывшем первом заместителе, а также двух руководителях частных компаний.

Им сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК – присвоение и растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Двух человек задержали, в том числе, и Головина.

Детективы НАБУ начали расследование этого дела во второй половине 2018 года.

Позже, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что, по версии следствия, руководство полиции в Одесской области дало указание о перемещении табачных изделий для дальнейшего хранения на склады частных структур.

Для этого было создано формальное основание – договор о хранении вещественных доказательств, подписанный заместителем руководителя ГУ НП в Одесской области. Через короткий промежуток времени табачные изделия исчезли со складов.

История вопроса:

  • Утром 25 июля источники "Украинской правды" сообщили о задержании Головина в Одессе.
  • Позже Нацполиция подтвердила информацию, добавив, что экс-чиновника задержали по подозрению в за хищении в особо крупных размерах.
  • По данным местных СМИ, второй задержанный – экс-заместитель Головина Константин Гейко.
  • Головін працює в органах внутрішніх справ з листопада 1996 року. За цей час він очолював карний блок поліції Київської області та виконував обов'язки начальника поліції Київщини, а також займав різні посади в поліції Одеського регіону.
  • 9 вересня 2016 року він очолив Головне управління Нацполіції Одеської області, а 23 квітня 2019 року - подав у відставку.
  • За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням. На питання, чи пов'язане його рішення зі зміною влади, поліцейський сказав: "Без коментарів".
  • У вересні 2018 року журналісти опублікували розслідування про статки родини Головіна. Так, 86-річний дідусь з Луганщини дружини Головіна придбав елітні апартаменти на березі моря, вартістю майже три мільйони гривень, якими користується сам поліцейський.
  • По данным УП, 30 мая у Головина проводили обыск. Однако подробностей ни силовики, ни сам Головин не раскрывала.

Украинская правда

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