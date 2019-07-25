Екіпаж затриманого танкера РФ перетнув кордон і прямує до Кишинева – ЗМІ
Джерело: "Інтерфакс-Україна", РИА Новости, Sputnik
Російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma на автобусі перетнув кордон України з Молдовою і направляється в аеропорт Кишинева.
Деталі: "Екіпаж російського танкера перетнув кордон Молдови, звідки вилетить до Росії", - повідомили в апараті уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової.
Крім того, Москалькова повідомила "РИА Новости", що ніяких обвинувачень морякам не висували.
"Я сьогодні цілий день на зв'язку зі своєю колегою уповноваженим Верховної Ради Людмилою Денисовою. І остання інформація така: 10 моряків, громадяни РФ, в даний час в автобусі слідують з України в Молдову. Вони не затримувалися, жодних процесуальних претензій – ні в порушенні адміністративного, ні в порушенні кримінального, ні в порушенні цивільного права – до них не висували", - прокоментувала виданню ситуацію з моряками Москалькова.
Капітан затриманого російського судна Ілля Дробянко повідомив молдавському виданню Sputnik, що вони прямують до аеропорту Кишинева.
"Сказали, що з посольства подзвонять і вони вже стосовно квитків нам поваідомлять", - сказав Дробянко.
Що було раніше: Екіпаж затриманого в Україні російського танкера, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці, відпустили додому.
Історія питання:
- 25 липня СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.
- СБУ не повідомила, скільки членів екіпажу перебувало на борту танкера та що з ними буде далі.
- Українське слідство вважає, що ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкера "NEYMA".