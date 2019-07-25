Экипаж задержанного танкера РФ пересек границу и направляется в Кишинев – СМИ

Источник: "Интерфакс-Украина", РИА Новости, Sputnik

Российский экипаж задержанного в Украине танкера Neyma на автобусе пересек границу Украины с Молдовой и направляется в аэропорт Кишинева.

Детали: "Экипаж российского танкера пересёк границу Молдовы, откуда вылетит в Россию", – сообщили в аппарате уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Кроме того, Москалькова сообщила РИА Новости, что никаких обвинений морякам не предъявляли.

"Я сегодня целый день нахожусь на связи со своей коллегой уполномоченным Верховной Рады Людмилой Денисовой. И последняя информация заключается в следующем: 10 моряков, граждане РФ, в настоящее время в автобусе следуют из Украины в Молдову. Они не задерживались, никаких процессуальных претензий – ни в нарушении административного, ни в нарушении уголовного, ни в нарушении гражданского права – к ним не предъявлялось", - прокомментировала изданию ситуацию с моряками Москалькова.

Капитан задержанного российского судна Илья Дробянко сообщил молдавскому изданию Sputnik, что они направляются в аэропорт Кишинева.

"Сказали, что из посольства позвонят и они уже по билетам поставят нас в известность", – сказал Дробянко.

Что было раньше: Экипаж задержанного в Украине российского танкера, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, отпустили домой.

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