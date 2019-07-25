Экипаж задержанного танкера РФ пересек границу и направляется в Кишинев – СМИ
Источник: "Интерфакс-Украина", РИА Новости, Sputnik
Российский экипаж задержанного в Украине танкера Neyma на автобусе пересек границу Украины с Молдовой и направляется в аэропорт Кишинева.
Детали: "Экипаж российского танкера пересёк границу Молдовы, откуда вылетит в Россию", – сообщили в аппарате уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.
Кроме того, Москалькова сообщила РИА Новости, что никаких обвинений морякам не предъявляли.
"Я сегодня целый день нахожусь на связи со своей коллегой уполномоченным Верховной Рады Людмилой Денисовой. И последняя информация заключается в следующем: 10 моряков, граждане РФ, в настоящее время в автобусе следуют из Украины в Молдову. Они не задерживались, никаких процессуальных претензий – ни в нарушении административного, ни в нарушении уголовного, ни в нарушении гражданского права – к ним не предъявлялось", - прокомментировала изданию ситуацию с моряками Москалькова.
Капитан задержанного российского судна Илья Дробянко сообщил молдавскому изданию Sputnik, что они направляются в аэропорт Кишинева.
"Сказали, что из посольства позвонят и они уже по билетам поставят нас в известность", – сказал Дробянко.
Что было раньше: Экипаж задержанного в Украине российского танкера, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, отпустили домой.
История вопроса:
- 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.
- СБУ не сообщила, сколько членов экипажа находилось на борту танкера и что с ними будет дальше.
- Украинское следствие считает, что ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировало движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA".