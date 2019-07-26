КНДР запустила 2 ракети ближнього радіусу дії

Південна Корея повідомила про запуск Північною Кореєю двох ракет ближнього радіусу дії.

Про це пише AFP.

Південнокорейські військові спостерігачі повідомили, що дві ракети ближнього радіусу дії, випущені в четвер, пролетіли майже 450 кілометрів і 700 кілометрів відповідно, перш ніж впасти в море між Корейським півостровом і Японією.

Цей діапазон дозволить їм вразити будь-яку ціль в Південній Кореї.

Міністр оборони Японії назвав запуски "вкрай прикрими", а Сеульське управління національної безпеки висловило "сильну стурбованість", США закликали покласти край таким "провокаціям".

Північна Корея заявила, що випущені під наглядом лідера Кім Чен Ина дві ракети - недавно розроблена тактична зброя, за допомогою якої КНДР надіслала "урочисте попередження" Півдню щодо планів проведення військових навчань з США.

Випробування ракет стали першими відколи Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп погодилися відновити переговори під час короткої зустрічі минулого місяця в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю.

Цей діалог на робочому рівні ще не почався і перед запуском Пхеньян заявив, що переговори можуть бути зірвані відмовою США і Сеула скасувати спільні військові навчання, заплановані на наступний місяць.

Північнокорейське державне ЗМІ ЦТАК не повідомило ніяких технічних специфікацій зброї, але заявило, що це було випробування "тактичної керованої зброї нового типу".

Нагадаємо:

30 червня Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю, і на запрошення Ина переступив межу, що розділяє дві держави.

23 липня Трамп заявив, що Америка готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР.