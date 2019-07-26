КНДР запустила 2 ракеты ближнего радиуса действия

Южная Корея сообщила о запуске Северной Кореей двух ракет ближнего радиуса действия.

Об этом пишет AFP.

Южнокорейские военные наблюдатели сообщили, что две ракеты ближнего радиуса действия, выпущенные в четверг, пролетели почти 450 километров и 700 километров соответственно, прежде чем упасть в море между Корейским полуостровом и Японией.

Этот диапазон позволит им поразить любую цель в Южной Корее.

Министр обороны Японии назвал запуски "крайне прискорбными", а Сеульское управление национальной безопасности выразило "сильную обеспокоенность", и США призвали положить конец таким "провокациям".

Северная Корея заявила, что выпущенные под наблюдением лидера Ким Чен Ына две ракеты - недавно разработанное тактическое оружие, с помощью которого КНДР послала "торжественное предупреждение" Югу касательно планов проведения военных учений с США.

Испытания ракет стали первыми с тех пор, как Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп согласились возобновить переговоры во время короткой встречи в прошлом месяце в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Этот диалог на рабочем уровне еще не начался и перед запуском Пхеньян заявил, что переговоры могут быть сорваны отказом США и Сеула отменить совместные военные учения, запланированные на следующий месяц.

Северокорейское государственное СМИ ЦТАК не сообщило никаких технических спецификаций оружия, но заявило, что это было испытание "тактического управляемого оружия нового типа".

Напомним: