Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР запустила 2 ракеты ближнего радиуса действия

Пятница, 26 июля 2019, 05:33

Южная Корея сообщила о запуске Северной Кореей двух ракет ближнего радиуса действия.

Об этом пишет AFP.

Южнокорейские военные наблюдатели сообщили, что две ракеты ближнего радиуса действия, выпущенные в четверг, пролетели почти 450 километров и 700 километров соответственно, прежде чем упасть в море между Корейским полуостровом и Японией.

Этот диапазон позволит им поразить любую цель в Южной Корее.

Министр обороны Японии назвал запуски "крайне прискорбными", а Сеульское управление национальной безопасности выразило "сильную обеспокоенность", и США призвали положить конец таким "провокациям".

Северная Корея заявила, что выпущенные под наблюдением лидера Ким Чен Ына две ракеты - недавно разработанное тактическое оружие, с помощью которого КНДР послала "торжественное предупреждение" Югу касательно планов проведения военных учений с США.

Испытания ракет стали первыми с тех пор, как Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп согласились возобновить переговоры во время короткой встречи в прошлом месяце в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Этот диалог на рабочем уровне еще не начался и перед запуском Пхеньян заявил, что переговоры могут быть сорваны отказом США и Сеула отменить совместные военные учения, запланированные на следующий месяц.

Северокорейское государственное СМИ ЦТАК не сообщило никаких технических спецификаций оружия, но заявило, что это было испытание "тактического управляемого оружия нового типа".

Напомним:

  • 30 июня Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, и по приглашению Ына переступил черту, разделяющую два государства. 
  • 23 июля Трамп заявил, что Америка готова проводить переговоры с режимом Северной Кореи по ракетно-ядерному разоружению КНДР.
  • Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

Темы: ядерное оружиеКНДРСШАЮжная КореяЯпония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
ядерное оружие
Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным
Медведев назвал варианты окончания войны: либо переговоры, либо ядерный удар
Ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси – Генштаб ВСУ
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: