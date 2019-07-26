"Куратор від Зеленського" у Києві не планує йти у владу

Один зі співавторів концепції переїзду офісу президента до "Українського дому" Андрій Вавриш не планує повертатися у владні крісла.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Андрій Вавриш – колишній посадовець Київської міської держадміністрації, один із найбільших забудовників у столиці, засновник і керівник компанії "Сага Девелопмент", учасник забудови Рибальського півострова.

Його називають другом керівника Офісу президента Андрія Богдана і навіть одним із "кураторів Києва" від ОПУ. Майбутні депутати від "Слуги народу" Ганна Бондар, Вадим Струневич, Дмитро Гурін і Олександр Ткаченко, а також представник "За життя" Дмитро Ісаєнко – його друзі, бізнес-партнери або колишні колеги.

На запитання, чи повернеться він у КМДА, якщо гендиректора "1+1 Медіа" Олександра Ткаченка призначать головою столичної адміністрації, Вавриш відповів заперечно:

"Я категорично не бачу себе в жодній ролі, в жодній формі публічної діяльності у державній чи муніципальній владі. Я маю досвід у цій роботі, це були найкращі роки мого життя, виходячи з того, чого я навчився. Але це – найбільш травматичні речі, я відчув весь можливий дискомфорт від того, що працював у владі.

95% свого часу ти займаєшся справами, які не мають ніякого стосунку до того, задля чого ти ходиш на роботу. Немає жодної стратегії. Все ситуативно рухається, відбувається імітація бурхливої діяльності. Навіть підрозділи, які відповідають за стратегічне управління, ним не займаються.

Всі обслуговують якісь бізнес-процеси, вирішують якісь власні питання. І якби мене запитали, скільки людей із тих, яких я тоді бачив у адміністрації, професійно займаються розвитком міста, я би нарахував осіб десять зі ста".

На запитання, чи просить його команда Зеленського допомогти ще з якимись проектами у Києві, крім розміщення в "Українському домі", Вавриш відповів: "Я ж це роблю не тому, що вони просять, а тому, що я вважаю це важливим".

"Наприклад, ми те ж саме робимо з окремими фестивалями, які спрямовані на розвиток урбаністики чи архітектури. Ми це робимо як учасники заходів, які розвивають громадянське суспільство чи міську урбаністичну політику" – додав він.

В інших проектах Зе! Команди Вавриш себе не бачить: "Ми тримаємося щодалі від державної влади. Єдине, що нас цікавить, – це місто Київ, міська громада, практика розвитку міста".

Він каже, що в КМДА хотів отримати досвід, і вже всього навчився: "Єдиний статок, який я виніс з державної служби, – це величезна кількість компаній, з якими я познайомився: завдяки цьому я знаю 95% забудовників Києва і великої частини країни теж".

За словами Вавриша, він і раніше спілкувався з мером Києва – і це не викликало "такої емоційної реакції":

"Він досить часто телефонує мені, коли щось треба, і це не викликає жодної проблеми. Так само і спілкування з Олександром Ткаченком. Але в якийсь момент часу, можливо з якихось кон’юнктурних міркувань, він (Кличко) вже бачить у нас якихось "кураторів"…

Не все має бути формалізовано. Що, в кожному випадку потрібен якийсь статус, щоб іти і щось робити? Можна ж просто поспілкуватися з людиною! (…) Я не знаю, чому він вбачає якусь надзвичайну історію в тому, що його попередили: "До тебе, через "Український дім" може телефонувати Вавриш".