"Куратор от Зеленского" в Киеве не планирует идти во власть

Один из соавторов концепции переезда офиса президента в "Украинский дом" Андрей Ваврыш не планирует возвращаться во властные кресла.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Андрей Ваврыш – бывший чиновник Киевской городской госадминистрации, один из крупнейших застройщиков в столице, основатель и руководитель компании "Сага Девелопмент", участник застройки Рыбальского полуострова.

Его называют другом руководителя Офиса президента Андрея Богдана и даже одним из "кураторов Киева" от ОПУ. Будущие депутаты от "Слуги народа" Анна Бондарь, Вадим Струневич, Дмитрий Гурин и Александр Ткаченко, а также представитель "За жизнь" Дмитрий Исаенко – его друзья, бизнес-партнеры или бывшие коллеги.

На вопрос, вернется ли он в КГГА, если гендиректора "1+1 Медиа" Александра Ткаченко назначат главой столичной администрации, Ваврыш ответил отрицательно:

"Я категорически не вижу себя ни в какой роли, в какой форме публичной деятельности в государственной или муниципальной власти. Я имею опыт в этой работе, это были лучшие годы моей жизни, исходя из того, чему я научился. Но это – самые травматические вещи, я почувствовал весь возможный дискомфорт от того, что работал во власти.

95% своего времени ты занимаешься делами, которые не имеют никакого отношения к тому, ради чего ты ходишь на работу. Нет никакой стратегии. Все ситуативно движется, происходит имитация деятельности. Даже подразделения, отвечающие за стратегическое управление, им не занимаются.

Все обслуживают какие-то бизнес-процессы, решают какие-то собственные вопросы. И если бы меня спросили, сколько людей из тех, кого я тогда видел в администрации, профессионально занимаются развитием города, я бы насчитал человек десять из ста".

На вопрос, просит ли его команда Зеленского помочь еще с какими-то проектами в Киеве, кроме размещения в "Украинском доме", Ваврыш ответил: "Я это делаю не потому, что они просят, а потому, что я считаю это важным".

"Например, мы то же самое делаем с отдельными фестивалями, которые направлены на развитие урбанистики или архитектуры. Мы это делаем как участники мероприятий, которые развивают гражданское общество или городскую урбанистическую политику", – добавил он.

В других проектах Зе! Команды Ваврыш себя не видит: "Мы держимся подальше от государственной власти. Единственное, что нас интересует, – это город Киев, городская община, практика развития города".

Он говорит, что в КГГА хотел получить опыт, и уже всему научился: "Единственное богатство, которое я вынес из государственной службы, – это огромное количество компаний, с которыми я познакомился: благодаря этому я знаю 95% застройщиков Киева и большой части страны тоже".

По словам Ваврыша, он и раньше общался с мэром Киева – и это не вызвало "такой эмоциональной реакции":

"Он достаточно часто звонит мне, когда что-то надо, и это не вызывает никаких проблем. Так же и общения с Александром Ткаченко. Но в какой-то момент, возможно по каким-то конъюнктурных соображений, он (Кличко) уже видит в нас каких-то "кураторов"...

Не всё должно быть формализовано. Что, в каждом случае нужен какой-то статус, чтобы идти и что-то делать? Можно же просто пообщаться с человеком! (...) Я не знаю, почему он видит какую-то необычайную историю в том, что его предупредили: "К тебе, из-за "Украинского дома" может звонить Ваврыш".