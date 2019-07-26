Литвин про "слугу", який виграв вибори: Колись я йому лекції читав...

Джерело: інтерв’ю Володимира Литвина "Українській правді"

Позафракційний народний депутат Володимир Литвин каже, що його програш на нинішніх парламентських виборах стався через лояльність людей до бренду "Слуги народу" та підкуп виборців, які влаштували інші кандидати.

Пряма мова: "…виявилось, що вболівання за країну, підтримка і допомога тисячам людей, намагання послухати кожну людину, яка потребує уваги – усе це виявилось недостатнім і навіть непотрібним. Не витримало конкуренції із брендом "Слуги народу". З одного боку.

А з іншого боку – не витримало конкуренції із засіванням грошима, концертами, розвагами і пригощаннями. Маю на увазі керівника лісгоспу, такий собі місцевий олігарх, який сформував "общак" з колегами... Вони собі засівали, ходили від хати до хати і носили гроші, дуже потужно. Я розумію людей, вони бідні. Але раніше такого тут не було.

Вони забирали голоси не у "Слуги народу". Цих два фактори – "Слуга народу" і підкуп – дали той результат виборів, який маємо".

Деталі: Литвин каже, що, хоч "працює на свій округ з 1973 року, коли вступив в університет", але результати нинішніх виборів сприйняв спокійно, адже "в житті доводилось не один раз падати". На запитання, чи займатиметься політикою, відповідає ухильно. Планує читати лекції в Академії наук.

Литвин також каже, що не знайомий зі своїм опонентом, який виграв округ. Він розповідає цікавий факт про соціологічне опитування, в яке був включений фейковий кандидат.

Пряма мова: "…не було різниці, якби цей кандидат був не від "Слуги". Абсолютно ніякої різниці. Ми проводили соціологічне дослідження перед початком виборів. Поставили просто вигаданого персонажа, написали, що це вчитель – і в нього одразу вискочило 20%, ще до початку кампанії.

Я не знаю людину, яка мене перемогла. Колись, виявляється, я йому лекції в університеті читав".

Історія питання: