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Литвин о "слуге", который выиграл выборы: Когда-то я ему лекции читал...

Пятница, 26 июля 2019, 12:01

Источник: интервью Владимира Литвина "Украинской правде"

Внефракционный народный депутат Владимир Литвин говорит, что его проигрыш на нынешних парламентских выборах произошел из-за лояльности людей к бренду "Слуги народа" и подкупа избирателей, который устроили другие кандидаты.

Прямая речь: "... оказалось, что переживание за страну, поддержка и помощь тысячам людей, попытки выслушать каждого человека, который требует внимания - все это оказалось недостаточным и даже ненужным. Не выдержало конкуренции с брендом "Слуги народа". С одной стороны.

А с другой стороны – не выдержало конкуренции с засеванием деньгами, концертами, развлечениями и угощениями. Имею в виду руководителя лесхоза, некий местный олигарх, который сформировал "общак" с коллегами... Они себе засевали, ходили от дома к дому и носили деньги, очень мощно. Я понимаю людей, они бедные. Но раньше такого здесь не было.

Они забирали голоса не у "Слуги народа". Этих два фактора – "Слуга народа" и подкуп - дали тот результат выборов, который имеем".

Детали: Литвин говорит, что, хотя "работает на свой округ с 1973 года, когда поступил в университет", но результаты нынешних выборов воспринял спокойно, ведь "в жизни приходилось не раз падать". На вопрос, будет ли заниматься политикой, отвечает уклончиво. Планирует читать лекции в Академии наук.

Литвин также говорит, что не знаком со своим оппонентом, который выиграл округ. Он рассказывает интересный факт о социологическом опросе, в который был включен фейковый кандидат.

Прямая речь: "...не было разницы, если бы этот кандидат был не от "Слуги". Абсолютно никакой разницы. Мы проводили социологическое исследование перед началом выборов. Поставили просто вымышленного персонажа, написали, что это учитель - и у него сразу выскочило 20%, еще до начала кампании.

Я не знаю человека, который меня победил. Когда-то, оказывается, я ему лекции в университете читал".

История вопроса:

  • Владимир Литвин - народный депутат четырех созывов, дважды занимал пост спикера Верховной Рады. В 2002 году был избран народным по списку блока "За единую Украину!".
  • В июне 2004 года стал лидером Народной аграрной партии. Впоследствии НАПУ получила название Народная партия. На выборах 2006 года политсила получила чуть более 2% голосов и в парламент Литвин не попал.
  • После поражения Литвин вернулся к научной деятельности писал книги. На внеочередных выборах 2007 года провел в Раду политический альянс "Блок Литвина".
  • На выборах в Верховную Раду 2012 и 2014 избирался народным депутатом от округа №65.
  • Был членом группы "Воля народа". В ноябре 2017 года вышел из нее. Источники УП в "Воле народа" сообщали, что в группе произошел конфликт, и руководство попросило Литвина уйти.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Темы: виборы
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