Литвин о "слуге", который выиграл выборы: Когда-то я ему лекции читал...

Источник: интервью Владимира Литвина "Украинской правде"

Внефракционный народный депутат Владимир Литвин говорит, что его проигрыш на нынешних парламентских выборах произошел из-за лояльности людей к бренду "Слуги народа" и подкупа избирателей, который устроили другие кандидаты.

Прямая речь: "... оказалось, что переживание за страну, поддержка и помощь тысячам людей, попытки выслушать каждого человека, который требует внимания - все это оказалось недостаточным и даже ненужным. Не выдержало конкуренции с брендом "Слуги народа". С одной стороны.

А с другой стороны – не выдержало конкуренции с засеванием деньгами, концертами, развлечениями и угощениями. Имею в виду руководителя лесхоза, некий местный олигарх, который сформировал "общак" с коллегами... Они себе засевали, ходили от дома к дому и носили деньги, очень мощно. Я понимаю людей, они бедные. Но раньше такого здесь не было.

Они забирали голоса не у "Слуги народа". Этих два фактора – "Слуга народа" и подкуп - дали тот результат выборов, который имеем".

Детали: Литвин говорит, что, хотя "работает на свой округ с 1973 года, когда поступил в университет", но результаты нынешних выборов воспринял спокойно, ведь "в жизни приходилось не раз падать". На вопрос, будет ли заниматься политикой, отвечает уклончиво. Планирует читать лекции в Академии наук.

Литвин также говорит, что не знаком со своим оппонентом, который выиграл округ. Он рассказывает интересный факт о социологическом опросе, в который был включен фейковый кандидат.

Прямая речь: "...не было разницы, если бы этот кандидат был не от "Слуги". Абсолютно никакой разницы. Мы проводили социологическое исследование перед началом выборов. Поставили просто вымышленного персонажа, написали, что это учитель - и у него сразу выскочило 20%, еще до начала кампании.

Я не знаю человека, который меня победил. Когда-то, оказывается, я ему лекции в университете читал".

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