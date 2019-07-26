У Зеленського знають, що робити з каналами з орбіти Медведчука

Політичний радник президента та кандидат у нардепи від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що команда Володимира Зеленського розуміє ризики, які існують у медіасфері, і має план перемоги.

Про це він заявив в ефірі "Українського радіо", пише "Детектор медіа".

"Ми вже напрацювали рішення на тактичному рівні, які можна найближчим часом прийняти, а також допрацьовуємо рішення стратегічного рівня", - сказав Потураєв на запитання, що планує робити нова влада із зосередженням в руках оточення кума президента РФ Віктора Медведчука інформканалів.

За його словами, "необхідно не вибірково боротися, а зробити запобіжники – висловлюючись воєнною лексикою "фортифікаційні споруди", щоб назавжди захистити наш інформаційний простір від ворожих вторгнень".

Потураєв вважає, що варто дослідити звідки беруться гроші на придбання каналів, "чи немає там слідів держави агресора".

"Канали є збитковими, щонайменше на кожен канал щомісяця півмільйона доларів дотацій, тобто на три канали – йде це щонайменше півтора мільйона доларів щомісяця", – додав він.

Радник Зеленського переконаний, якщо новій владі не вдасться подолати ці проблеми, то вони "не будуть владою, а може й взагалі України не буде".

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