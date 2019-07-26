У Зеленского знают, что делать с каналами с орбиты Медведчука

Политический советник президента и кандидат в нардепы от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что команда Владимира Зеленского понимает риски, которые существуют в медиасфере, и у них есть план победы.

Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", пишет "Детектор медиа".

"Мы уже разработали решение на тактическом уровне, которые можно в ближайшее время принять, а также дорабатываем решения стратегического уровня", - сказал Потураев на вопрос, что планирует делать новая власть со сосредоточением в руках окружения кума президента РФ Виктора Медведчука информканалов.

По его словам, "необходимо не выборочно бороться, а сделать предохранители - выражаясь военной лексикой "фортификационные сооружения", чтобы навсегда защитить наше информационное пространство от вражеских вторжений".

Потураев считает, что надо исследовать откуда берутся деньги на приобретение каналов, "нет ли там следов государства агрессора".

"Каналы являются убыточными, по меньшей мере, на каждый канал ежемесячно полмиллиона долларов дотаций, то есть на три канала - идет это минимум полтора миллиона долларов ежемесячно", - добавил он.

Советник Зеленского убежден, если новой власти не удастся преодолеть эти проблемы, то они "не будут властью, а может и вообще Украины не будет".

Напомним: