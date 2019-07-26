Окупанти своїм фейком посіяли паніку на КПВВ у Станиці Луганській
Джерело: сторінка Facebook Станично-Луганської районної державної адміністрації
Окупаційна влада розповсюджує плітки про те, що в найближчі дні буде закрито міст у Станиці Луганській Луганської області й, як наслідок, закриття КПВВ на невизначений термін.
Деталі: Ця дезінформація викликала великий ажіотаж серед громадян, які перетинають КПВВ, та створило величезні черги з обох сторін пункту пропуску. В РДА наголосили, що наразі КПВВ продовжує працювати в штатному режимі.
Пряма мова: "Офіційно повідомляємо, що на даний час проведено лише огляд зруйнованого мосту фахівцями. Далі проектування, інженерні роботи. І лише потім буде прийматися рішення щодо початку та термінів проведення робіт, а також - чи буде зупинятись робота КПВВ під час проведення робіт.
Про всі зміни будемо сповіщати через офіційний сайт РДА, нашу сторінку у Фейсбуці, а також через інформаційні стенди".
Нагадаємо:
- 24 липня окупанти завадили спеціалістам-проектувальникам наблизитись до зруйнованого мосту в Станиці Луганській і почати роботи з відновлення споруди.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua