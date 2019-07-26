Оккупанты своим фейком посеяли панику на КПВВ в Станице Луганской

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Пятница, 26 июля 2019, 18:34

Источник: страница Facebook Станично-Луганской районной государственной администрации

Оккупационные власти распространяют слухи о том, что в ближайшие дни будет закрыт мост в Станице Луганской Луганской области и, как следствие, закрыто КПВВ на неопределенный срок.

Детали: Эта дезинформация вызвала большой ажиотаж среди граждан, пересекающих КПВВ, и создала огромные очереди с обеих сторон пункта пропуска. В РГА подчеркнули, что КПВВ продолжает работать в штатном режиме.

Прямая речь: "Официально сообщаем, что в настоящее время проведен только осмотр разрушенного моста специалистами. Далее проектирование, инженерные работы. И только потом будет приниматься решение о начале и сроках проведения работ, а также о том, будет ли останавливаться работа КПВВ на время проведения работ.

Обо всех изменениях будем извещать через официальный сайт РГА, нашу страницу в Фейсбуке, а также через информационные стенды".

 

Напомним:

  • 24 июля оккупанты помешали специалистам-проектировщикам приблизиться к разрушенному мосту в Станице Луганской и начать работы по восстановлению сооружения.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ОРДЛО


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