У Москві на мітингу в підтримку незалежних кандидатів ловитимуть уклоністів

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Субота, 27 липня 2019, 02:38

27 липня, на мітингу в підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму будуть шукати уклоністів, молодих людей, які ухиляються від військової служби.

Про це повідомила прес-служба профільного департаменту московської мерії, передає ТАРС.

"Аналіз минулих останнім часом акцій, показує, що серед їх учасників висока частка осіб, які ухиляються від призову на військову службу. У зв'язку з цим 27 липня 2019 року в центральній частині міста, в тому числі біля будівлі уряду Москви, планується шукати уклоністів", - йдеться в повідомленні.

Саму акцію влада назвала неузгодженою, заявивши, що вона носять явно незаконний і провокаційний характер.

Нагадаємо:

  • У Москві вимагають допустити до міських виборів незалежних кандидатів.

  • Ввечері 24 липня поліція прийшла з обшуками до кандидата в Мосміськдуму Дмитра Гудкова. Повідомлялося, що його проводять близько десяти співробітників.

    Також поліція прийшла до директора ФБК Івана Жданова (після обшуку його відвезли на допит), ближче до півночі - до муніципального депутату району Мітіно Миколи Баландіна і кандидата в Мосміськдуму Олександра Соловйова. Ще двох кандидатів в Мосміськдуму - Юлію Галямін і Любов Соболь - викликали на допит. Про виклик на допит також повідомив батько Дмитра Гудкова, колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков.

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Теми: Росія вибори


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