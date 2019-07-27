У Москві на мітингу в підтримку незалежних кандидатів ловитимуть уклоністів

27 липня, на мітингу в підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму будуть шукати уклоністів, молодих людей, які ухиляються від військової служби.

Про це повідомила прес-служба профільного департаменту московської мерії, передає ТАРС.

"Аналіз минулих останнім часом акцій, показує, що серед їх учасників висока частка осіб, які ухиляються від призову на військову службу. У зв'язку з цим 27 липня 2019 року в центральній частині міста, в тому числі біля будівлі уряду Москви, планується шукати уклоністів", - йдеться в повідомленні.

Саму акцію влада назвала неузгодженою, заявивши, що вона носять явно незаконний і провокаційний характер.

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