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В Москве на митинге в поддержку независимых кандидатов будут ловить уклонистов

Суббота, 27 июля 2019, 02:38

27 июля, на митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму будут искать уклонистов, молодых людей, которые уклоняются от военной службы. 

Об этом сообщила пресс-служба профильного департамента московской мэрии, сообщает ТАСС.

"Анализ прошедших в последнее время акций, показывает, что среди их участников высока доля лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. В связи с этим 27 июля 2019 года в центральной части города, в том числе у здания правительства Москвы, планируется искать уклонистов", - говорится в сообщении.

Саму акцию власти назвали несогласованной, заявив, что она носят явно незаконный и провокационный характер.

Напомним:

  • Вечером 24 июля полиция пришла с обысками к кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову. Сообщалось, что его проводят около десяти сотрудников. 
  • Также полиция пришла к директору ФБК Ивану Жданову (после обыска его увезли на допрос), ближе к полуночи — к муниципальному депутату района Митино Николаю Баландину и кандидату в Мосгордуму Александру Соловьеву. Еще двух кандидатов в Мосгордуму — Юлию Галямину и Любовь Соболь — вызвали на допрос. О вызове на допрос также сообщил отец Дмитрия Гудкова, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Темы: Росcиявиборы
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