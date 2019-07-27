В Москве на митинге в поддержку независимых кандидатов будут ловить уклонистов

27 июля, на митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму будут искать уклонистов, молодых людей, которые уклоняются от военной службы.

Об этом сообщила пресс-служба профильного департамента московской мэрии, сообщает ТАСС.

"Анализ прошедших в последнее время акций, показывает, что среди их участников высока доля лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. В связи с этим 27 июля 2019 года в центральной части города, в том числе у здания правительства Москвы, планируется искать уклонистов", - говорится в сообщении.

Саму акцию власти назвали несогласованной, заявив, что она носят явно незаконный и провокационный характер.

Напомним:

В Москве требуют допустить к городским выборам независимых кандидатов.