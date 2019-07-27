ООС: бойовики стріляли з автоматичного гранатомету, поранено військовослужбовця

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Субота, 27 липня 2019, 07:34

Неподалік Кримського ( Донецька область ) противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил з автоматичного гранатомету.

Про це станом на 7 ранку 27 липня повідомив штаб ООС.

Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання зброї. 

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил з автоматичного гранатомету, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - заявили в штабе.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

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Теми: ООС Донбас


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