ООС: боевики стреляли из автоматического гранатомета, ранен военнослужащий

Неподалеку от Крымского (Донецкая область) противник совершил обстрел позиций Объединенных сил с автоматического гранатомета.

Об этом по состоянию на 7 утра 27 июля сообщил штаб ООС.

С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил с автоматического гранатомета, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заявили в штабе.

Напомним: