ООС: боевики стреляли из автоматического гранатомета, ранен военнослужащий
Суббота, 27 июля 2019, 07:34
Неподалеку от Крымского (Донецкая область) противник совершил обстрел позиций Объединенных сил с автоматического гранатомета.
Об этом по состоянию на 7 утра 27 июля сообщил штаб ООС.
С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил с автоматического гранатомета, в результате чего один военнослужащий получил ранения.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заявили в штабе.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.