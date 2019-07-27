ООС: боевики стреляли из автоматического гранатомета, ранен военнослужащий

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Суббота, 27 июля 2019, 07:34

Неподалеку от Крымского (Донецкая область) противник совершил обстрел позиций Объединенных сил с автоматического гранатомета.

Об этом по состоянию на 7 утра 27 июля сообщил штаб ООС.

С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил с автоматического гранатомета, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заявили в штабе.

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

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Темы: ООС Донбасс


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