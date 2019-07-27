Хрещення Київської Русі: УПЦ МП влаштувала ходу центром Києва
У центрі Києва тисячі віруючих Української православної церкви (Московського патріархату) проводять хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі - України.
Парафіяни та священнослужителі йдуть від Володимирської гірки, де перед цим відбулася святкова літургія, до Успенського собору у Києво-Печерській лаврі, пише "Інтерфакс-Україна".
Очікується, що у ході візьмуть участь понад 20 тис. віруючих, повідомили у патрульній поліції Києва.
До забезпечення громадської безпеки залучено усі підрозділи поліції, зокрема фахівці вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецназівці, а також співробітники превентивної комунікації.
Рух транспорту у центральних районах Києва в зв'язку з проведенням заходу частково перекрито. Інформації про порушення громадського порядку наразі не надходило.
Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у хресній ході УПЦ МП взяло участь близько 50 тисяч осіб.
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Киев. Крёстный ход. Около 50 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий. #kyiv #київ #киев #киев💙💛 #Україна #ukraine
"Київ. Хресна хода. Близько 50 тисяч людей. Спокійно. Співають і моляться. Без пригод", - написав він у Instagram.
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