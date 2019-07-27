Хрещення Київської Русі: УПЦ МП влаштувала ходу центром Києва

У центрі Києва тисячі віруючих Української православної церкви (Московського патріархату) проводять хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі - України.

Парафіяни та священнослужителі йдуть від Володимирської гірки, де перед цим відбулася святкова літургія, до Успенського собору у Києво-Печерській лаврі, пише "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що у ході візьмуть участь понад 20 тис. віруючих, повідомили у патрульній поліції Києва.

До забезпечення громадської безпеки залучено усі підрозділи поліції, зокрема фахівці вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецназівці, а також співробітники превентивної комунікації.

Рух транспорту у центральних районах Києва в зв'язку з проведенням заходу частково перекрито. Інформації про порушення громадського порядку наразі не надходило.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у хресній ході УПЦ МП взяло участь близько 50 тисяч осіб.

"Київ. Хресна хода. Близько 50 тисяч людей. Спокійно. Співають і моляться. Без пригод", - написав він у Instagram.

Нагадаємо: