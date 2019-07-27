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Хрещення Київської Русі: УПЦ МП влаштувала ходу центром Києва

Субота, 27 липня 2019, 14:43

У центрі Києва тисячі віруючих Української православної церкви (Московського патріархату) проводять хресну ходу з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі - України.

Парафіяни та священнослужителі йдуть від Володимирської гірки, де перед цим відбулася святкова літургія, до Успенського собору у Києво-Печерській лаврі, пише "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що у ході візьмуть участь понад 20 тис. віруючих, повідомили у патрульній поліції Києва.

До забезпечення громадської безпеки залучено усі підрозділи поліції, зокрема фахівці вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецназівці, а також співробітники превентивної комунікації.

Рух транспорту у центральних районах Києва в зв'язку з проведенням заходу частково перекрито. Інформації про порушення громадського порядку наразі не надходило.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у хресній ході УПЦ МП взяло участь близько 50 тисяч осіб.

"Київ. Хресна хода. Близько 50 тисяч людей. Спокійно. Співають і моляться. Без пригод", - написав він у Instagram.

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року відбувся Об'єднавчий собор нової Православної церкви України, її очолив митрополит Епіфаній. УПЦ МП відмовилася офіційно об’єднуватися з ПЦУ.
  • 20 грудня Верховна Рада проголосувала за проект закону, згідно з яким УПЦ МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.
  • Один із авторів закону пояснив: якщо релігійні організації не виконають норму закону, то реєстрація буде скасована і вони мають заново подати документи. На добровільне перейменування було виділено два місяці. А за 9 місяців можна буде скасувати реєстрацію в разі відмови перейменуватися.
  • 26 січня 2019 року Мінкульт оприлюднив перелік релігійних організацій (об'єднань), яким необхідно внести зміни до свого статуту (положення) щодо назв організацій.
  • 23 липня Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційну скаргу Мінкульту на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 22 квітня 2019 року, таким чином Мінкульт не зміг скасувати призупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

Теми: церкваРосіяПравославна Церква УкраїниКиїв
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