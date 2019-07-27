Крещение Киевской Руси: УПЦ МП устроила шествие по центру Киева
В центре Киева тысячи верующих Украинской православной церкви (Московского патриархата) проводят крестный ход по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси – Украины.
Прихожане и священнослужители идут от Владимирской горки, где перед этим состоялась праздничная литургия, к Успенскому собору в Киево-Печерской лавре, пишет "Интерфакс-Украина".
Ожидается, что в крестном ходе примут участие более 20 тыс. верующих, сообщили в патрульной полиции Киева.
К обеспечению общественной безопасности привлечены все подразделения полиции, в частности специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.
Движение транспорта в центральных районах Киева в связи с проведением мероприятия частично перекрыто. Информации о нарушениях общественного порядка в настоящее время не поступало.
Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в крестном ходе УПЦ МП приняло участие около 50 тысяч человек.
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Киев. Крёстный ход. Около 50 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий. #kyiv #київ #киев #киев💙💛 #Україна #ukraine
"Киев. Крёстный ход. Около 50 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий", - написал он в Instagram.
Напомним:
- 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор новой Православной церкви Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. УПЦ МП отказалась официально объединяться с ПЦУ.
- 20 декабря Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
- Один из авторов закона пояснил: если религиозные организации не выполнят положение, то регистрация будет отменена и им придется заново подать документы. На добровольное переименование было выделено два месяца. А через 9 месяцев можно будет отменить регистрацию в случае отказа переименоваться.
- 26 января 2019 года Минкульт обнародовал перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названий организаций.
- 23 июля Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Минкульта на постановление Окружного административного суда Киева от 22 апреля 2019 года, таким образом Минкульт не смог отменить приостановку переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.
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