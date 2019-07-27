Крещение Киевской Руси: УПЦ МП устроила шествие по центру Киева

В центре Киева тысячи верующих Украинской православной церкви (Московского патриархата) проводят крестный ход по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси – Украины.

Прихожане и священнослужители идут от Владимирской горки, где перед этим состоялась праздничная литургия, к Успенскому собору в Киево-Печерской лавре, пишет "Интерфакс-Украина".

Ожидается, что в крестном ходе примут участие более 20 тыс. верующих, сообщили в патрульной полиции Киева.

К обеспечению общественной безопасности привлечены все подразделения полиции, в частности специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.

Движение транспорта в центральных районах Киева в связи с проведением мероприятия частично перекрыто. Информации о нарушениях общественного порядка в настоящее время не поступало.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в крестном ходе УПЦ МП приняло участие около 50 тысяч человек.

"Киев. Крёстный ход. Около 50 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий", - написал он в Instagram.

Напомним: