Бойовики порушили перемир'я на Донбасі, поранено військового

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил

У суботу бойовики здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил, внаслідок якого один український військовослужбовець отримав поранення.

Пряма мова: Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Кримського з напрямку Сокільники – з автоматичного гранатомету.

За минулу добу обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.