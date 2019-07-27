Боевики нарушили перемирие на Донбассе, ранен военный

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Суббота, 27 июля 2019, 19:32

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

В субботу боевики совершили обстрел позиций Объединенных сил, в результате которого один украинский военнослужащий получил ранения.

Прямая речь: С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского с направления Сокольники - из автоматического гранатомета.

За прошедшие сутки обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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