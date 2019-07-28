ПЦУ проводить Хресну ходу до річниці Хрещення Русі

Православна церква УКраїни проводить у центрі Києва Хресну ходу до 1031-річчя Хрещення Русі.

Священики та віряни ПЦУ пройдуть від Софійського собору до пам’ятника князю Володимиру, повідомляє Hromadske.

Це перша хресна хода новоствореної єдиної помісної церкви України з нагоди Хрещення Русі.

Минулого року ходу влаштовувала ще Українська православна церква Київського патріархату, а 27 липня ходу до Хрещення Русі провели віряни УПЦ МП.

Вранці 28 липня Митрополит Епіфаній вперше очолив богослужіння з нагоди Дня хрещення України-Руси як предстоятель Православної церкви України.

Служба пройшла у Софіївському соборі в Києві, повідомляє "Радіо Свобода".

На події був присутній голова делегації Константинопольського патріархату в Україні митрополит Гальський Еммануїл.

Згодом у МВС України повідомили, що релігійні заходи у столиці пройшли безпечно та без порушень, порушень громадського порядку та провокацій не зафіксовано.

Участь у релігійних заходах, за даними правоохоронців, взяли участь біля 15 тисяч вірян.

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