ПЦУ проводить Хресну ходу до річниці Хрещення Русі
Православна церква УКраїни проводить у центрі Києва Хресну ходу до 1031-річчя Хрещення Русі.
Священики та віряни ПЦУ пройдуть від Софійського собору до пам’ятника князю Володимиру, повідомляє Hromadske.
Це перша хресна хода новоствореної єдиної помісної церкви України з нагоди Хрещення Русі.
Минулого року ходу влаштовувала ще Українська православна церква Київського патріархату, а 27 липня ходу до Хрещення Русі провели віряни УПЦ МП.
Вранці 28 липня Митрополит Епіфаній вперше очолив богослужіння з нагоди Дня хрещення України-Руси як предстоятель Православної церкви України.
Служба пройшла у Софіївському соборі в Києві, повідомляє "Радіо Свобода".
На події був присутній голова делегації Константинопольського патріархату в Україні митрополит Гальський Еммануїл.
Згодом у МВС України повідомили, що релігійні заходи у столиці пройшли безпечно та без порушень, порушень громадського порядку та провокацій не зафіксовано.
Участь у релігійних заходах, за даними правоохоронців, взяли участь біля 15 тисяч вірян.
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