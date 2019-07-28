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ПЦУ проводит Крестный ход к годовщине Крещения Руси

Воскресенье, 28 июля 2019, 12:34
ПЦУ проводит Крестный ход к годовщине Крещения Руси

Православная церковь Украины проводит в центре Киева Крестный ход к 1031-летию Крещения Руси.

Священники и верующие ПЦУ пройдут от Софийского собора к памятнику князю Владимиру, сообщает Hromadske

Это первый Крестный ход, организованный единой поместной церковью по случаю Крещения Руси.

В прошлом году ход устраивала еще Украинская православная церковь Киевского патриархата, а 27 июля 2019 года ход по случаю Крещения Руси провели верующие УПЦ МП.

Утром 28 июля Митрополит Епифаний впервые возглавил богослужение по случаю Дня крещения Украины-Руси как предстоятель Православной церкви Украины.

Служба прошла в Софийском соборе в Киеве, сообщает "Радио Свобода".

На богослужении присутствовал глава делегации Константинопольского патриархата в Украине митрополит Галльский Эммануил.

Позже в МВД Украины сообщили, что религиозные мероприятия в столице прошли безопасно и без нарушений, нарушений общественного порядка и провокаций не зафиксировано.

Участие в религиозных мероприятиях, по данным правоохранителей, приняли участие около 15 тыс. человек. 

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Напомним, 

  • 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор новой Православной церкви Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. УПЦ МП отказалась официально объединяться с ПЦУ.
  • 20 декабря Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
  • Один из авторов закона пояснил: если религиозные организации не выполнят положение, то регистрация будет отменена и им придется заново подать документы. На добровольное переименование было выделено два месяца. А через 9 месяцев можно будет отменить регистрацию в случае отказа переименоваться.
  • 26 января 2019 года Минкульт обнародовал перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названий организаций.
  • 23 июля Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Минкульта на постановление Окружного административного суда Киева от 22 апреля 2019 года, таким образом Минкульт не смог отменить приостановку переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Православная Церковь УкраиныпразднованияКиев
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