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Кримськотатарських активістів судитимуть у Москві за 10 хвилин - адвокат

Неділя, 28 липня 2019, 13:59

Суд над кримськотатарськими активістами, які 10-11 липня виходили на Червону площу підтримати фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", відбудеться 29 липня у Таганському райсуді Москви.

Як повідомив адвокат Едем Семедляєв, у понеділок в суді відбудеться 18 засідань, пише "Крим. Реалії".  

За словами адвоката, на кожне із засідань суддя виділив 10 хвилин.  

"Суддя вважає, що десяти хвилин абсолютно достатньо, щоб людина ознайомився з матеріалами справи, пояснив свою позицію, вислухав сторону звинувачення", - зазначив Семедляєв. 

Він зазначив, що після повернення кримських татар до окупованого Криму їх почали викликати до місцевих відділень російської поліції.

"В основному усім, на кого склали адмінпротоколи у Москві, не дають спокою і в Криму. До них регулярно приходять співробітники поліції, цікавляться, як вони доїхали, звідки дізналися про судове засідання, хто допомагав їм оформляти плакати", - повідомив Семедляєв.

Нагадаємо,

  • 10 липня після пікету на Червоній площі біля Кремля поліція затримала сімох кримськотатарських активістів. Серед затриманих - Февзі Абдураманов, Ескендер Люманов, Сінавер Німетулаев, Решат Емірусеінов, Сіяр Гафаров, Енвер Сейтумеров і Сейран Джемілєв.
  • Усім затриманим інкримінують порушення встановленого порядку проведення мітингу (стаття 20.2 КоАП РФ).
  • Акція була пов'язана із запланованим на 11 липня розглядом скарги у Верховному суді на вирок чотирьом кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір".

Теми: кримські татариРосіясуд
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