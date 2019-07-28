Кримськотатарських активістів судитимуть у Москві за 10 хвилин - адвокат

Суд над кримськотатарськими активістами, які 10-11 липня виходили на Червону площу підтримати фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", відбудеться 29 липня у Таганському райсуді Москви.

Як повідомив адвокат Едем Семедляєв, у понеділок в суді відбудеться 18 засідань, пише "Крим. Реалії".

За словами адвоката, на кожне із засідань суддя виділив 10 хвилин.

"Суддя вважає, що десяти хвилин абсолютно достатньо, щоб людина ознайомився з матеріалами справи, пояснив свою позицію, вислухав сторону звинувачення", - зазначив Семедляєв.

Він зазначив, що після повернення кримських татар до окупованого Криму їх почали викликати до місцевих відділень російської поліції.

"В основному усім, на кого склали адмінпротоколи у Москві, не дають спокою і в Криму. До них регулярно приходять співробітники поліції, цікавляться, як вони доїхали, звідки дізналися про судове засідання, хто допомагав їм оформляти плакати", - повідомив Семедляєв.

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