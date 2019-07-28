Кримськотатарських активістів судитимуть у Москві за 10 хвилин - адвокат
Суд над кримськотатарськими активістами, які 10-11 липня виходили на Червону площу підтримати фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", відбудеться 29 липня у Таганському райсуді Москви.
Як повідомив адвокат Едем Семедляєв, у понеділок в суді відбудеться 18 засідань, пише "Крим. Реалії".
За словами адвоката, на кожне із засідань суддя виділив 10 хвилин.
"Суддя вважає, що десяти хвилин абсолютно достатньо, щоб людина ознайомився з матеріалами справи, пояснив свою позицію, вислухав сторону звинувачення", - зазначив Семедляєв.
Він зазначив, що після повернення кримських татар до окупованого Криму їх почали викликати до місцевих відділень російської поліції.
"В основному усім, на кого склали адмінпротоколи у Москві, не дають спокою і в Криму. До них регулярно приходять співробітники поліції, цікавляться, як вони доїхали, звідки дізналися про судове засідання, хто допомагав їм оформляти плакати", - повідомив Семедляєв.
Нагадаємо,
- 10 липня після пікету на Червоній площі біля Кремля поліція затримала сімох кримськотатарських активістів. Серед затриманих - Февзі Абдураманов, Ескендер Люманов, Сінавер Німетулаев, Решат Емірусеінов, Сіяр Гафаров, Енвер Сейтумеров і Сейран Джемілєв.
- Усім затриманим інкримінують порушення встановленого порядку проведення мітингу (стаття 20.2 КоАП РФ).
- Акція була пов'язана із запланованим на 11 липня розглядом скарги у Верховному суді на вирок чотирьом кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір".
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