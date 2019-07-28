Крымскотатарских активистов будут судить в Москве за 10 минут - адвокат

Суд над крымско-татарскими активистами, которые 10-11 июля выходили на Красную площадь поддержать фигурантов бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир", состоится 29 июля в Таганском райсуде Москвы.

Как сообщил адвокат Эдем Семедляев, в понедельник в суде состоится 18 заседаний, пишет "Крым. Реалии".

По словам адвоката, на каждое из заседаний судья выделил 10 минут.

"Судья считает, что десяти минут вполне достаточно, чтобы человек ознакомился с материалами дела, объяснил свою позицию, выслушал сторону обвинения", - отметил Семедляев.

Он отметил, что после возвращения крымских татар в оккупированный Крым их начали вызывать в местные отделения российской полиции.

"В основном всех, на кого составили админпротоколы в Москве, не оставляют в покое и в Крыму. К ним регулярно приходят сотрудники полиции, интересуются, как они добрались, откуда узнали о судебном заседании, кто помогал им оформлять плакаты", – сообщил Семедляев.

Напомним,