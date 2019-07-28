Крымскотатарских активистов будут судить в Москве за 10 минут - адвокат

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Воскресенье, 28 июля 2019, 13:59

Суд над крымско-татарскими активистами, которые 10-11 июля выходили на Красную площадь поддержать фигурантов бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир", состоится 29 июля в Таганском райсуде Москвы.

Как сообщил адвокат Эдем Семедляев, в понедельник в суде состоится 18 заседаний, пишет "Крым. Реалии".

По словам адвоката, на каждое из заседаний судья выделил 10 минут.

"Судья считает, что десяти минут вполне достаточно, чтобы человек ознакомился с материалами дела, объяснил свою позицию, выслушал сторону обвинения", - отметил Семедляев.

Он отметил, что после возвращения крымских татар в оккупированный Крым их начали вызывать в местные отделения российской полиции.

"В основном всех, на кого составили админпротоколы в Москве, не оставляют в покое и в Крыму. К ним регулярно приходят сотрудники полиции, интересуются, как они добрались, откуда узнали о судебном заседании, кто помогал им оформлять плакаты", –  сообщил Семедляев.

Напомним, 

  • 10 июля после пикета на Красной площади возле Кремля полиция задержала семерых крымскотатарских активистов. Среди задержанных - Февзи Абдураманов, Эскендер Люманов, Синавер Ниметуллаев, Решат Эмирусеинов, Сияр Гафаров, Энвер Сейтумеров и Сейран Джемилев.
  • Всем задержанным вменяют нарушение установленного порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП России).
  • Акция была связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы в Верховном суде на приговор четверым крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир".  

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Темы: крымские татары Росcия суд


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