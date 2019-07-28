На окрузі, де представник "ЄС" виграв у "слуги народу", перерахують голоси

Джерело: Буський медіа портал, сайт "Європейської солідарності"

Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення перерахувати голоси на 6 дільницях 119 округу з центром у Бродах, де переміг кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар.

Деталі: Таке рішення судді прийняли в неділю після 10 годин перебування у нарадчій кімнаті.

Суд розглядав позов кандидата від "Слуги народу" по 119 округу Ореста Кавецького та іншого кандидата по цьому ж округу, самовисуванця Віталія Кравчука.

Адміністративний позов задоволено частково, зокрема визнано протиправною бездіяльність ОВК округу №119 щодо реагування на порушення виборчого законодавства під час підрахунку голосів виборців, а також визнано протиправним та скасовано протокол ОВК про підсумки голосування в окрузі №119.

Окружну виборчу комісію округу №119 зобов'язано провести повторний підрахунок голосів на виборчих дільницях № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673.

Реакція: партія "Європейська солідарність" назвала перерахунок голосів на окрузі абсолютно безпідставним.

Пряма мова "ЄС": "Рішення Львівського адміністративного суд про абсолютно безпідставний перерахунок голосів у 119-му виборчому окрузі – це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука.

Опонент Михайла Бондаря Орест Кавецький є членом родини партнерів Медведчука і балотувався до Верховної Ради від партії "Слуга Народу"".

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