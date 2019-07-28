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На округе, где представитель "ЕС" выиграл у "слуги народа", пересчитают голоса

Воскресенье, 28 июля 2019, 17:50
На округе, где представитель ЕС выиграл у слуги народа, пересчитают голоса
Буський медіа портал

Источник: Бусский медиа портал, сайт "Европейской солидарности"

Львовский окружной административный суд принял решение пересчитать голоса на 6 участках 119 округа с центром в Бродах, где победил кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.

Детали: Такое решение судьи приняли в воскресенье после 10 часов пребывания в совещательной комнате.

Суд рассматривал иск кандидата от "Слуги народа" по 119 округу Ореста Кавецкого и другого кандидата по этому же округу, самовыдвиженца Виталия Кравчука.

Административный иск удовлетворен частично, в частности признана противоправной бездеятельность ОИК округа №119 по реагированию на нарушения избирательного законодательства во время подсчета голосов избирателей, а также признан противоправным и отменен протокол ОИК об итогах голосования в округе №119.

Окружную избирательную комиссию округа №119 обязали провести повторный подсчет голосов на избирательных участках № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673.

Реакция: партия "Европейская солидарность" заявила, что пересчет голосов на округе абсолютно безосновательный.

Прямая речь "ЕС": Решение Львовского административного суда о совершенно безосновательном пересчете голосов в 119-м избирательном округе - это дерзкая попытка отобрать честную и законную победу у воина АТО, героя войны Михаила Бондаря в пользу львовских олигархов, партнеров одного из лидеров пророссийской партии Виктора Медведчука.

Оппонент Михаила Бондаря Орест Кавецкий является членом семьи партнеров Медведчука и баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

История вопроса:

  • 24 июля сообщалось, что в 119 округе в городе Броды Львовской области на досрочных парламентских выборах победу одержал кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.
  • По данным Центральной избирательной комиссии, Бондарь, который был депутатом Верховной Рады 8 созыва, набрал 15,57%. Кандидат от "Слуги народа", предприниматель Орест Кавецкий отстал от него на 140 голосов и набрал 15,39%.
  • Гражданская сеть "ОПОРА" называла 119 округ среди тех, где на волеизъявление граждан повлияла технология двойников. Отмечалось, что самовыдвиженец Виталий Кравчук, который является председателем правления общественной организации "Слуга народа Украины" получил поддержку 2398 избирателей.

Украинская правда

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Темы: ЛьвовщинавиборыЕвропейская солидарностьСлуга народа
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